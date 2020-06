Convenzione Alilauro-Ordine dei Giornalisti della Campania, sconti per chi viaggia verso Ischia

E’ stata rinnovata in queste ore la convenzione tra l’Ordine dei Giornalisti della Campania e la compagnia marittima Alilauro, azienda leader nel settore dei collegamenti veloci nel golfo di Napoli. Ai giornalisti iscritti all’albo sono garantite tariffe scontate per le partenze da Napoli Beverello a Ischia e Forio (e viceversa): in particolare, la tariffa applicata è di 16,50 euro a tratta (incluso di bagaglio a mano).L’emissione dei ticket può essere effettuata tramite il call center Alilauro (081 4972238 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 18), fornendo numero tessera ordine dei giornalisti, un recapito cellulare ed indirizzo mail, o direttamente presso le biglietterie di scalo Alilauro con pagamento diretto, esibendo la tessera iscrizione all’albo.

“Rinnoviamo l’invito ai nostri iscritti a scoprire le bellezze della nostra regione”, sottolinea Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Sempre in prima linea anche durante le difficili settimane del lockdown, Alilauro ha in queste settimane integrato il suo piano orario e promosso la destinazione Ischia con una campagna sui social accompagnata dallo slogan “Apri gli occhi: la bellezza ti aspetta”.