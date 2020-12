Convegno on line “Procida per Tutti”

PROCIDA PER TUTTI ha il piacere di invitarvi al convegno online sul tema: “Opportunità di sviluppo del territorio offerte dalla valorizzazione dell’ex carcere di Procida”.

Un momento di riflessione e dibattito su proposte, prospettive e, perché no, anche sogni legati ad una struttura densa di passato, ma anche di futuro.L’evento si terrà VENERDI 18 DICEMBRE alle ore 17, in DIRETTA FACEBOOK sulla pagina di Procida Per TuttiNell’immagine, i nomi di chi interverrà.Saremmo lieti della vostra presenza.