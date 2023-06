Convalida e allontanamento dalla casa per il compagno violento. La decisione del gip dopo l’interrogatorio

Si è svolta ieri mattina l’udienza di convalida dell’uomo arrestato a Casamicciola dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della convivente. Raggiunta da due pugni alle tempie e uno all’occhio e refertata all’ospedale “Rizzoli”. Il giudice per le indagini preliminari Gabriella Logozzo della 44ma sezione ha ritenuto fondati i rilievi che hanno portato all’arresto e ha proceduto alla convalida.

L’indagato, difeso dall’avv. Cristiano Rossetti, ha però potuto lasciare il carcere di Poggioreale in quanto nei suoi confronti è stata applicata la misura dell’allontanamento dalla casa coniugale. Il pubblico ministero Emanuele De Franco aveva invece chiesto, oltre alla convalida, la detenzione in carcere. Una decisione assunta dal gip nonostante abbia ravvisato la gravità dei fatti e ritenuto credibile la versione della parte offesa. Tuttavia il giudice ha anche valutato sia l’assenza di denuncia, sia i riscontri raccolti al momento dell’arresto dai carabinieri, che hanno provveduto a sentire i vicini. Il quadro che emerge, in sostanza, è che la coppia viveva da tempo un periodo di crisi caratterizzato da numerosi e frequenti litigi e che l’ultimo episodio è stato l’epilogo di questo rapporto burrascoso.

Inoltre sia dall’interrogatorio che da alcuni accertamenti successivamente eseguiti dagli investigatori dell’Arma è stata smentita la circostanza che l’uomo stesse fuggendo al momento dell’arrivo dei carabinieri che lo hanno poi tratto in arresto. E’ stato infatti appurato che non aveva intenzione di darsi alla fuga, ma era semplicemente intento a preparare i bagagli per lasciare l’abitazione di Casamicciola e troncare così definitivamente quel rapporto così tormentato con la compagna.

A dare l’allarme alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Ischia era stata un’amica della vittima, che aveva ricevuto su WhatsApp un messaggio di allarme concordato in caso di aggressione da parte del convivente, contenente un pollice alzato. Tuttavia all’atto dell’arrivo dei militari la donna – che come emerso anche in sede di convalida non aveva mai prima denunciato i maltrattamenti – aveva negato di essere stata percossa dal convivente, riferendo che andava tutto bene. A richiedere espressamente aiuto ai tutori dell’ordine in quella circostanza era stata invece la figlia dodicenne della coppia, che aveva detto “arrestate papà perché picchia mamma”.