Controvento: difendere la verità sul lavoro della Capitaneria

Nelle orge diffamatorie di questa estate, tra articoli e commenti più o meno improvvisati, non mi è sfuggita una stilettata velenosa contro l’operato della Capitaneria di Porto di Ischia. Mi ha colpito, in particolare, il passaggio secondo cui “hanno tre mezzi e non li utilizzano per bloccare una moto d’acqua”.

Una frase che, oltre a banalizzare la complessità delle operazioni in mare, finisce per distorcere la realtà.Nei giorni più caldi di questa stagione, sono state numerose le segnalazioni giunte in redazione: video e immagini di mezzi che sembravano moto d’acqua – tecnicamente non lo erano – sfrecciavano in zone interdette del nostro mare. Ogni volta, prima di pubblicare la notizia, ho chiesto direttamente l’intervento dei militari guidati dal Capitano Magi, e ogni volta ho riscontrato la prontezza che le circostanze consentivano.

Per questo, leggere certe accuse appare stonato e persino offensivo. Non si tratta di difendere d’ufficio il lavoro della Capitaneria, ma di ristabilire un punto di verità. Dire che i mezzi restano ormeggiati a Ischia e che nessuno interviene a Lacco Ameno o ai Maronti equivale a pretendere che, di fronte a un’auto che corre a tutta velocità su una provinciale, ci sia subito, dopo cento metri, un posto di blocco della Polizia o dei Carabinieri. Una pretesa tanto assurda quanto irrealistica.

C’è una smania, ormai radicata, di screditare il lavoro degli altri e di piegare la giustizia al proprio tempo e al proprio punto di vista. Ma la realtà, per chi la vuole conoscere, è diversa: la Capitaneria di Porto di Ischia dispone della motovedetta 807 per il soccorso, della 303 attualmente in missione a Reggio Calabria per l’emergenza migratoria, dell’idroambulanza “456”, del battello Gc b154 e della Cp 575 per la polizia marittima.

Di fronte a questi dati, forse è inutile ribattere alle accuse pretestuose. Il tempo degli uomini, soprattutto di chi lavora in mare a tutela della collettività, è un bene prezioso che non merita di essere sprecato in polemiche sterili.