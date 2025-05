Controlli serrati nei porti durante il ponte del Primo Maggio: sequestri e segnalazioni dalla Guardia di Finanza

Nei giorni del ponte del Primo Maggio, che ha visto l’isola registrare un notevole afflusso turistico, la Compagnia della Guardia di Finanza di Ischia ha messo in campo un’intensa attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, concentrando l’attenzione sugli snodi portuali strategici di Ischia e Casamicciola Terme.

A coordinare e sovrintendere l’operazione è stato il Capitano Giovanni Maria De Giorgio, alla guida della Compagnia delle Fiamme Gialle isolane, che ha disposto un potenziamento del dispositivo di controllo proprio in vista dell’aumento di presenze sul territorio. L’intervento, svolto in sinergia con l’unità cinofila specializzata, ha permesso di monitorare diversi soggetti, italiani e stranieri, in arrivo dalla terraferma.

L’attività ha portato al sequestro di diversi grammi tra hashish e marijuana e alla conseguente segnalazione dei responsabili, in base alla quantità e alle circostanze, alla Prefettura e alla Procura della Repubblica di Napoli. Il presidio del territorio, rafforzato in occasione del lungo fine settimana, ha avuto una duplice funzione: da un lato la repressione delle condotte illecite, dall’altro la deterrenza e la prevenzione di fenomeni legati allo spaccio di droga.

Sotto la guida del Capitano De Giorgio, la Guardia di Finanza di Ischia ha così ribadito il proprio ruolo di vigilanza costante e capillare, a tutela della sicurezza pubblica in un momento particolarmente delicato per l’isola, caratterizzato da un’elevata affluenza di turisti e visitatori. L’azione di controllo, infatti, si inserisce in un più ampio piano di presidio del territorio, volto a garantire legalità e serenità ai cittadini e agli operatori economici locali.

Un ponte dei lavoratori, dunque, all’insegna della legalità, grazie all’occhio vigile delle Fiamme Gialle ischitane, da sempre in prima linea contro ogni forma di criminalità sul territorio.