Controlli serrati agli imbarchi da Pozzuoli

Al termine di un pomeriggio folle, va via via regolarizzandosi la situazione sui porti isolani e presso lo scalo partenopeo. Non si registrano particolari tensioni. A Pozzuoli in particolare proseguono i controlli e le verifiche agli imbarchi sotto l’egida e l’attento controllo delle forze dell’ordine. Nello specifico si attende l’imbarco di diversi mega bus da 50 posti destinati ad Ischia. Le autorità controllano che i viaggiatori diretti ad Ischia non provengano dalle zone rosse interessate di focolai ed individuate dalle autorità sanitarie nazionali e dal commissario per l’emergenza. Terminati i controlli ad esito positivo potranno imbarcare. Ritardi ed attese. Partenza prevista intorno alle 20,30.