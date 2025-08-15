Controlli serrati a Ischia: verbali, sequestri e minori segnalati ai servizi sociali

Nelle ultime 48 ore la Polizia Municipale intensifica le verifiche nelle zone rosse: sette sanzioni per rifiuti abbandonati, otto biciclette sequestrate e tre minori affidati ai servizi sociali

Prosegue a ritmo serrato l’azione di controllo messa in campo dalla Polizia Municipale di Ischia, all’indomani dell’istituzione delle zone rosse, misura varata nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Napoli.

Nella notte di Ferragosto gli agenti hanno elevato cinque verbali per abbandono illecito di rifiuti, sequestrato due biciclette a pedalata assistita utilizzate in violazione delle norme vigenti e identificato tre minori, per i quali si è reso necessario l’intervento degli assistenti sociali.

Il bilancio delle ultime quarantotto ore conferma l’intensità dell’operazione: sette verbali per rifiuti abbandonati, otto biciclette sequestrate e tre minori segnalati ai servizi sociali, a cui si aggiungono altri giovani fermati e riconsegnati alle famiglie.

Dal municipio sottolineano che l’obiettivo è duplice: garantire decoro urbano e sicurezza pubblica, ma anche salvaguardare la vivibilità del centro cittadino, soprattutto nelle ore serali e notturne, in un periodo cruciale per la stagione turistica. «Lavoriamo per rendere Ischia un luogo sempre più sicuro e accogliente, sia per i residenti sia per i turisti che scelgono la nostra isola — ha dichiarato il comandante della Polizia Municipale, Romano —. I controlli continueranno nel rispetto delle regole e della civile convivenza».