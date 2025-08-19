Controlli serrati a Ischia, sequestri e verbali tra tensioni e proteste

La Polizia Municipale intensifica le verifiche nel centro cittadino: sequestrati velocipedi, multe per rifiuti e un intervento dei Carabinieri in piazza Croce

A Ischia l’attenzione delle forze dell’ordine resta alta. La Polizia Municipale, in una giornata segnata da controlli serrati, ha intensificato le verifiche nelle aree centrali del territorio, con una serie di sequestri e sanzioni mirati a garantire sicurezza, ordine pubblico e rispetto delle regole.

In via Buonocore e in via De Rivaz gli agenti hanno proceduto al sequestro di sei velocipedi a pedalata assistita, risultati non in regola con le disposizioni comunali. Le verifiche non si sono limitate alla circolazione, ma hanno riguardato anche il contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti, un fenomeno che continua a rappresentare una criticità per il decoro urbano. Nella sola giornata di ieri sono stati elevati tre verbali, due in zona Battistessa e uno in via delle Terme, ai quali si sono aggiunte altre quattro sanzioni in via De Rivaz.

La serata ha visto ulteriori tensioni in piazza Croce, dove la Polizia Municipale ha sequestrato due biciclette. L’episodio ha suscitato le proteste di alcuni familiari dei trasgressori, con l’arrivo anche di una pattuglia dei Carabinieri.

La sequenza di controlli e provvedimenti dimostra la volontà dell’amministrazione e delle forze dell’ordine di mantenere alta l’attenzione sul rispetto delle regole, in una stagione in cui l’isola richiama un flusso intenso di visitatori e la gestione del territorio richiede un impegno costante.