Controlli, responsabilità e trasparenza: arrivano i nuovi decreti per la Ricostruzione

Il Commissario straordinario per la ricostruzione a Ischia, Giovanni Legnini, ha firmato tre nuovi decreti per migliorare la gestione dei contributi e accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma. Le misure puntano a garantire maggiore trasparenza nei finanziamenti, agevolare la formazione dei consorzi obbligatori e rafforzare i controlli sui lavori.

Consorzi obbligatori: cosa cambia

Uno dei provvedimenti introduce una disciplina più rigida sulla costituzione dei consorzi obbligatori, necessari per ottenere i contributi per la ricostruzione. I proprietari di edifici danneggiati, identificati come “aggregati verdi” secondo l’Ordinanza Speciale n. 8, avevano tempo fino al 15 febbraio per costituire un consorzio. Chi non ha rispettato questa scadenza avrà un ulteriore mese per mettersi in regola. In caso contrario, sarà il Commissario straordinario a nominare un commissario ad acta, incaricato di formare il consorzio. L’obiettivo è evitare rallentamenti nei lavori e garantire che gli interventi vengano eseguiti in modo unitario, come richiesto dalle normative tecniche. I commissari ad acta saranno scelti tra i professionisti delle short list predisposte dagli ordini professionali della Campania, evitando situazioni di conflitto di interesse.

Nuovo modello per la SCIA e verifiche sui contributi

Il secondo decreto introduce un modello standard per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), obbligatorio dal 20 febbraio per le nuove richieste di contributo. Questo documento servirà a certificare la congruità e la regolarità delle spese sostenute per gli interventi di ricostruzione e adeguamento sismico. Parallelamente, il terzo decreto rafforza il sistema di controlli per verificare che i fondi pubblici vengano utilizzati correttamente. Oltre alle ispezioni già previste dal Provveditorato alle Opere Pubbliche, che coinvolgono almeno il 10% dei beneficiari, la Struttura Commissariale effettuerà verifiche su un ulteriore 10% dei progetti approvati e sul 20% dei lavori già ultimati.

Dove trovare le informazioni ufficiali

Tutti i provvedimenti e i relativi documenti sono disponibili sul sito istituzionale sismaischia.it, dove cittadini e tecnici possono consultare le nuove regole e gli aggiornamenti sulla ricostruzione.