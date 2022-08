Controlli Polizia Locale a Ischia tra automobilisti e attività scorrette

Nella settimana di Ferragosto, la Polizia Municipale del Comune di Ischia ha rafforzato i controlli finalizzati a garantire la sicurezza stradale. Durante le attività di controllo, sono state elevate 12 sanzioni per uso del telefonino alla guida, 19 perché si effettuavano sorpassi sebbene fossero vietati, un automobilista è stato sanzionato perché non rispettava il divieto di sbarco sull’isola e 6 sanzioni sono state elevate per mancata revisione periodica del veicolo. Inoltre, nell’ambito dei controlli sul rispetto dei limiti di velocità, gli automobilisti indisciplinati sanzionati per non rispetto dei limiti previsti sono stati ben 56.

Nell’ambito dei controlli sulle attività commerciali di bar e ristoranti, gli operatori di P.M. coordinati dal S.Ten Dot.ssa Chiara Romano hanno controllato 22 attività ed hanno provveduto a sanzionare 7 gestori perché non in possesso della concessione di occupazione di suolo pubblico ed 8 perché non rispettavano le prescrizioni delle determine di occupazione.

Per quanto concerne le attività di vendita ambulante, sono stati effettuati sei sequestri di merce destinata alla rivendita di soggetti che esercitavano l’attività di vendita senza essere in possesso di alcun titolo abilitativo e agli stessi venivano contestate le relative sanzioni amministrative provvedendo ad emettere i relativi ordini di allontanamento.

Un’altra attività di controllo ha riguardato gli arenili e nell’ambito di un’operazione congiunta tra Polizia Municipale e gli uomini del Circomare Ischia coordinati dal Comandante Antonio Cipresso, sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi lettini, ombrelloni e sedie sdraio posti ad occupazione abusiva di porzioni di arenili.