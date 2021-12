Controlli green-pass: tifoso no vax entra allo stadio. Interviene la Polizia

Ida Trofa | Proseguono i controlli e il monitoraggio delle forze dell’ordine nel merito del super green pass. Una vicenda alquanto singolare si è registrata, ieri, allo Stadio Mazzella in occasione del derby tra le due squadre isolane Ischia e Barano. Un recupero valevole per il campionato di eccellenza girone B. Un tifoso della squadra locale, l’Ischia Calcio, è riuscito a entrare allo stadio senza il “super green pass” necessario per accedere agli stadi fino al 15 gennaio.

Non è ancora chiaro se l’uomo abbia eluso i controlli o, invece, abbia avuto accesso alle gradinate con il tacito accordo di alcuni esponenti dello staff della società locale. In ogni caso, la sua presenza tra gli spalti per sostenere la squadra con tutto il gruppo del tifo organizzato è passata pressoché inosservata per il primo tempo.

Alla porta di ingresso uno steward controllava con tanto di terminale il possesso delle certificazioni, facendo presumere il rispetto delle regole e delle norme. Evidentemente non era cosi. A svelare, infatti, la presenza in un luogo pubblico senza green pass sarebbe stato lo stesso soggetto postando sulla sua pagina facebook una foto dallo Stadio Mazzella con le squadre in campo.

Il post, al contrario del tifoso sugli spalti, non è passato in osservato alle forze dell’ordine che sono intervenute su specifica segnalazione. L’uomo è notoriamente impegnato in una battaglia di principio contro il green pass non nascondendo la sua avversione verso la certificazione e le disposizioni governative.

Sul finire del primo tempo gli agenti della Polizia di Stato sono giunti allo stadio individuando il soggetto e acquisendo le prime sommarie informazioni nel merito.

Non sono mancate le polemiche e gli scambi verbali quando l’uomo è stato invitato a lasciare la struttura e quando si è specificatamente evidenziato il rischio della sanzione.

“GAETANO DI MEGLIO DEVE MORIRE DI TUMORE”

Un nutrito gruppo di tifosi ha lasciato lo stadio raggiungendo la porta dove il “no green pass” era a colloquio con la Polizia. Sono stati intonati cori di protesta all’indirizzo della società e della squadra a cui si suggeriva di vergognarsi e del quotidiano Il Dispari, con l’orami immancabile 71DISPARI e chiari messaggi diretti al nostro direttore “Devi morire”. Ormai Il Dispari è un placebo per giustificare, evidentemente, le proprie manchevolezze e l’assenza di rispetto verso gli altri, come il pedissequo disprezzo per la legge. Regole da infrangere per poi farsi beffe di chi invece è ligio.

In ogni caso anche a Ischia continuano i controlli per verificare che tutti siano in possesso della certificazione obbligatoria del green pass e questo ha coinvolto anche l’Ischia Calcio e il suo tifo.

Anche in questo ambito le operazioni di verifica vengono svolte con grande attenzione da parte della Polizia di Stato di Ischia. Gli agenti, infatti, oltre allo stadio, hanno effettuato diversi controlli in zone particolarmente sensibili al problema come i porti e le fermate autobus presenti nell’isola.