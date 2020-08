Controlli e identificazioni. Ampia operazione della Polizia di Stato a Ischia

Quello che ci siamo lasciati alle spalle é un sabato sera particolare che ha visto la discesa in campo di tantissimi agenti del Commissariato di Polizia si Ischia guidati dal Vice Questore Ferrara.

Tanti i controlli effettuati ad Ischia, lungo la Riva Destra dove erano presenti uomini del nucleo Prevenzione e altri in borghese che, di fatto si sono posizionati in corrispondenza di ogni locale per evitare il formarsi di Assembramenti e assicurarsi che entro le ore 2.00 i locali spegnessero la musica e non somministrare ero alcol. E nonostante ciò non sono mancati tentativi di rissa.

Sono 186 le persone identificate di cui 28 con precedenti; 50 veicoli controllati complessivamente di cui uno sottoposto a fermo amministrativo; 15 posti di controllo

1 persona denunciata per inosservanza al F.V.O.

Ma la massiccia presenza di personale in divisa appiedato é stato un ottimo deterrente per tutti gli avventori.

Durante il servizio é stato anche controllato anche il rapper Clementino che, in una auto a noleggio, si accompagnava da due persone con precedenti penali.