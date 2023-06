Controlli di sera. Qualcuno in “Riva” sputò in cielo e ora…

Gaetano Di Meglio | Delatori di ritorno. Il titolo andrebbe completato, tuttavia, evitiamo di scadere, almeno, nel linguaggio. La storia della Riva Desta si riaccende, come ogni estate. Cambiano solo i protagonisti: questa volta sono i delatori del passato. Sono quelli che puntavano il dito e che ora, con la ruota che gira, si trovano dall’altra parte della storia.

Una storia che nel passato ha visto alcuni imprenditori finire sotto i riflettori dei controlli fino alla revoca di atti e di autorizzazioni mentre i colleghi di zona, se la ridevano e credevano che le loro illegalità non sarebbero mai venute a galla.

Ma la ruota della vita gira e la bravura è restare sempre gli stessi sia quando si sta sopra, sia quando si sta sotto.

Uno di quelli che ha goduto maggiore “protezione” nel passato si è trovato a fare i conti con le maglie della giustizia e, così, che arriva la reazione scomposta di chi pensava che la propria posizione da intoccabile sarebbe rimasta tale.

“Ischia da un’importante testata giornalistica è stata nominata l’isola più bella al mondo, ma ad oggi vedo che invece di cavalcare l’onda, stiamo facendo di tutto per distruggerla! Non mi sfogo mai sul social ma sono arrivato al limite e sono convinto che la maggior parte delle persone la pensa allo stesso modo! Ci sono giovani imprenditori a Ischia che investono anno dopo anno per far sì di creare un qualcosa di interessante e attrattivo senza il supporto di chi ha il compito principale in questo! Io onestamente mi sono rotto i coglioni di non essere tutelato. i danni, enormi, commessi nel passato ci hanno penalizzato e categorizzato per quello che siamo ora! La generazione dei nostri nonni ha creato e quella dei nostri padri ha distrutto, perché è quello che penso, e nonostante noi cerchiamo di sopperire, veniamo STUPRATI, perché è il termine adatto, e a me non fa dormire la notte”.

Peccato che quando Peppe Borsò e gli amici del Mojito veniva “stuprati” lo scorso anno e la scorsa primavera nessuno si sia sentito toccato. O vogliamo che i controlli si facciano SOLO agli altri? La democrazia non funziona così.

Lo stesso imprenditore che puntava il dito gli altri, aggiunge: “Siamo l’unico comune che non ha un corso “attivo” e nessuno ci pensa. Il fiore all’occhiello, almeno così dovrebbe essere, che è la riva destra, abbandonata a sé stessa. Vittime di continui controlli, che per l’amor di dio ci devono essere, ma almeno fatti con rispetto per coloro che svolgono un ruolo madre, ossia fare hospitality, perché di quello CAMPIAMO. E invece no! Allora io vorrei capire: Qual è il tipo di morte che ci aspetta? Che fine dobbiamo fare? Non ho paura di espormi e di dire quello che penso perché sono un cittadino libero e da cittadino libero dico le cose come stanno! Ad oggi chi sento si lamenta e intanto tutti zitti e pedaliamo. Ma non è giusto. Non ce lo meritiamo! Solo che c’è un grande problema a Ischia… Ognun pens e cazz suoij e allora non si conclude mai nulla! Abbiamo una Ferrari in mano ma non sappiamo come accenderla! Qualcuno di voi saprebbe come fare ad accenderla? Sarei curioso di capire come fare….”

Interrogativi seri. Ce lo siamo chiesti anche quando Riva e Mojito veniva controllati, proprio come accade in queste sere.

Un altro di quelli che ammiravano le stelle ha poi aggiunto “provo una profonda invidia nei confronti di quei posti turistici che ci sanno fare veramente, quei posti dove ti sanno impacchettare e vendere anche il nulla. E noi qui a pensare, inventare e rinventarci anno dopo anno per non dare sempre lo stesso prodotto, proponendo prodotti di qualità e intrattenimento sano e professionale, investendo tempo e sonno per risolvere situazioni che neanche sto a elencare per poi essere trattati come malviventi, questo non è giusto! Ci sono delle modalità e dei tempi per fare tutti i controlli del mondo, senza creare disagi ad esercenti e clienti! Il turismo è natu fatt no questo!!”. Ha aggiunto il puro che solo oggi si trova con le mani nella porta e perché gli agenti di Ciro Re sono entrati nel suo locale lo hanno invitato, poi, a portare i documenti in Commissariato. Già, quella strada che questi “delatori di ritorno” conosco bene…

Come si completa il titolo? M so’ scurdat…