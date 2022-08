Controlli della Polizia: sanzione a Bar Vittoria, Gatto Bianco e Mojito. 30 posti di blocco nel week end

Continua l’azione della Polizia di Stato nel controllo e nella gestione del territorio. Dall’ultimo report si legge che gli agenti amministrativi della Polizia di Stato hanno elevato sanzione al Bar Vittoria, al Bar Gatto Bianco (e sappiamo che altri sono stati invitati a presentare apposita documentazione in Commissariato) sul Corso e al Mojito sulla Riva Destra. Uno per utilizzo di materiale non biodegradabile e mancanza del misuratore del tasso alcolemico, un altro per utilizzo di materiale non biodegradabile, per mancanza del misuratore del tasso alcolemico e per omessa esposizione dei prezzi dei prodotti destinati alla vendita ed il terzo per mancata esibizione della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) di ampliamento.

Il controllo del rispetto delle ordinanze e dei requisiti da parte degli agenti ha colto di sorpresa qualche imprenditore che, meravigliato, avrebbe esclamato “Ma tuttta sta polizia… mai avuto tutto questi controlli”.

Sul territorio, invece, sono stati eseguiti 30 posti blocco che hanno portato al contro di 470 persone e 211 veicoli di cui 28 sanzionati per sorpassi non consentiti, guida col cellulare, senza RCA, senza casco, senza revisione e 5 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza