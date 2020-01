Controlli con etilometro. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Ischia denunciano 3 uomini

Nel corso della notte, i Carabinieri di Ischia hanno eseguito vari posti di controllo sul territorio dell’Isola per contrastare il fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcool.

Nel complesso sono stati controllati 47 veicoli e 62 persone, tre delle quali sono risultate positive all’alcooltest. In particolare, un uomo guidava con un tasso alcoolemico di 1,60 g/lt; un altro con un tasso di 1,40 g/lt e uno con un tasso di 1,1. Il limite consentito dalla legge è 0,5.

I tre sono stati deferiti a piede libero per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool