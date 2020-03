Controlli, Casamicciola “sbarra” gli scali . 44 autosegnalazioni per rientri sull’isola

Ida Trofa | Irreale, incredibile, solitario arriva il primo weekend senza weekend, un normale fine settimana da isolamento anticontagio. L’isola orfana della normalità, malapolitica, psicosi, coronavirus, tenta di affrontare i primi segnali delle difficoltà che il Paese ha di fronte. Negli ospedali si combatte paziente per paziente, ma nei palazzi del governo, dopo gli annunci è già il tempo delle decisioni, i nostri inquilini invece chiudono baracca e burattini e si limitano ai messaggi social a distanza. Incapaci di fronteggiare la normalità figurasi l’emergenza. Ischia affronta il suo primo caso COVID-19 Ischitano lasciano emergere nelle sue reazioni, tutto il provincialismo e l’isolamento culturale ed umano che troppo spesso ne deriva.

E le scelte da compiere presentano nuovi interrogativi, ma per il momento la politica locale si limita a sfornare avvisi, provvedimenti a comando, chiude tutto, si isola nel suo isolamento e ordina contro li serrati agli scali. Poco o null’altro riesco a fare, tra terremoto oramai dimenticato a suon di tamponi e procurati allarmi e normali scadenze amministrative tutte da definire . Le elezioni comunali in precisone fra due mesi non ci saranno, le regionali previste a maggio sono state chiaramente rinviate, come il referendum sul taglio dei parlamentari. Decisone tutto loro, quelli dell’emergenza Sanitaria. E dei messaggi alla nazione, rinchiusa in casa e terrorizzata da un nemico invisibile. Misterioso, ignoto ed inedito. Tutti concentrati sul virus mentre un’altra pesante incognita si alimenta: le privazioni a cui tutti dobbiamo sottoporci si trasformeranno a breve in un crollo dei consumi. La crisi economica diventerà ancora più pesante. Tensioni sociali, la conta dei morti tra qualche settimana diventeranno il nostro nuovo pane quotidiano .Oltre il virus resta il dramma di una nazione unità che non esiste. Un paese, e l’isola ne è lo specchio, unita solo dalla paura personale, persino disposta ad escludere tacciare di untore un giovane membro della sua comunità. Il mondo prende coscienza del problema epocale che deve affrontare, Berlino e Parigi si chiudono ricomincia il flusso dei nostri concittadini che dall’estero tentano di raggiungere il proprio domicilio. La legge glielo consente, la paura li smuove e forse molto di più. Ischia segue il moto di molti italiani, rinchiusi in casa, che hanno fatto risuonare strumenti e musica, intonato canti, addirittura l’inno di Mameli con gli immancabili arcobaleni porta fortuna e coraggio. Tutto ciò che ci serve in una battaglia ancora tanto lunga.

Il comune di Casamicciola si ferma

E’ giunse anche il giorno in cui il comune di Casamicciola Terme in “pluristato“ di emergenza idrogeologico-sismico e sanitario dice stop.

Si ferma l’attività di uffici. Il sindaco ordina la Sospensione di ogni attività amministrativa e di segreteria di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio compresa la sede distaccata infanzia in ischia .Si tratta di ulteriori “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” scaturite dall’ordinanza n. 15 del 13/03/2020 del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Avverso l’ Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini e nei modi consentiti dalla legge.

Scuole chiuse, quanti effetti collaterali

La sospensione delle lezioni e la chiusura di tutte le attività educative dedicate ai bambini e ragazzi più svantaggiati organizzate da vari enti del terzo settore piccole e grandi rischia di creare un’emergenza parallela a quella sanitaria, anche se invisibile e non documentata dal bollettino quotidiano dei contagiati e dei morti.

Un accorato appello ci giunge per le famigli e meno abbienti:

“Visti i divieti giustamente imposti per i ragazzi che dovranno seguire le lezioni online, non tutti hanno la linea WiFi a casa e la linea dei cellulari non sempre è efficiente, dipende da dove abiti, non sarebbe il caso se o comuni dessero WiFi anche in periferia così i ragazzi hanno la possibilità di navigare e studiare senza problemi?“

Una richieste che giriamo alle autorità competenti per verificare e la opportunità.

Chiuso anche il cimitero di Casamicciola

Dopo Lacco Ameno, chiuso anche il cimitero di Casamicciola Terme. Con Ordinanza Sindacale in relazione alle misure di prevenzione e di diffusione del contagio disposte dalla gestione emergenziale il sindaco Castagna ha ordinato la chiusura del cimitero comunale a partire dal 14 marzo 2020

e fino ad ulteriori comunicazioni.

Controlli serrati ai moli. Casamicciola “sbarra” gli scali

Castagna sforna disposizioni come se fossero pizzette! Giungono ancora nel merito delle ulteriori misure per la prevenzione e gestione emergenza epidemiologica Ordinanza contingibile ed urgente finalizzata al controllo degli spostamenti sul territorio di Casamicciola Terme. Il sindaco Giovan Battista Castagna con una apposita ha ordinato “a tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio di controllare gli imbarchi del porto di Casamicciola Terme delle compagnia di linea che operano nei collegamenti nel Golfo di Napoli, nonché dei natanti privati; di censire e registrare qualsiasi soggetto che faccia ingresso sul territorio del Comune di Casamicciola Terme, le cui generalità verranno poi trasferite alla competente ASL Napoli 2 Nord Distretto 36, Dipartimento di Prevenzione Protezione per gli adempimenti di competenza secondo il protocollo da essi stabilito”. Il provvedimento è finalizzato, a poter avere sempre un censimento delle persone che si muovono in entrata e uscita dal territorio comunale. Il provvedimento segue quanto già disposto con DPCM 11 marzo 2020 ed all’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.15 con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, salvo ulteriori disposizioni.

Nel merito su tutto il territorio del Comune di Casamicciola Terme è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentite esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. A tutti coloro che fanno rientro alla propria residenza o domicilio sul territorio del Comune di Casamicciola Terme di dichiarare i loro spostamenti alle forze dell’ordine o al presidio fisso di call-center h24 presso l’Elisuperficie: 081980157 – 3338886940.

Il fatto costituisce grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei.

Rientri ed autodenunce

“Il 93-94 % della popolazione sta rispettano le restrizioni, forse la paura ma vedo un popolo molto rigoroso e ligio. Stiamo dando un grande esempio“- ci ha detto il comandante dei vigili urbani di Casamicciola terme Giovanni Mattera mentre si accingeva a precettare ed uniformare un cittadino statunitense segnalato in arrivo a Casamicciola.“ Ci sono molti rientri dai paesi che ora hanno dichiarato l’emergenza sanitari. Si tratta di concittadini che si riuniscono alle famiglie e che ora stiamo raggiungendo per imporgli l’autoquarantena a scopo precauzionale“ ha concluso Mattera.

Studente USA dal Campus di Roma a Forio

Un giovane studente Americano fin qui dimorante presso un campus di Roma è stato segnalato ieri mattina alla partenza delel 12,20 da Napoli per Casamicciola dalla Guardai di Finanza di Napoli. L’iter nel corso del servizio di controllo allo scalo del molo Beverello. Il giovane era in compagnia di due compagni di università anch’essi americani. Dopo le rimostranze degli altri passeggeri è stato negato l’imbarco ai due studenti americani non dimostranti sull’isola. Mentre un terzo studente dimorante a Forio, in località Scannella è stato fatto imbarazzare con lo SNAV Aquila per raggiungere, come impone la norma il proprio domicilio. Il giovane seguito dall’equipaggio della compagnia ginevrina è stato accolto allo scalo dal comandante della Polizia Municipale Giovanni Mattera e dall’agente Alessandro Impagliazzo, unitamente ad unità della Guardia Costiera. Il ragazzo è stato informato delle modalità di autodenuncia da seguire e dell’iter da avviare con il comune di Forio. Infine indirizzato seguendo tutti i presidi presso il comune di dimora.

www.ildispari.it