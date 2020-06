Controlli a mare, operazione sicurezza della Guardia Costiera di Ischia

Nello scorso weekend la Guardia Costiera di Ischia ha intensificato i controlli di sicurezza in mare e lungo il litorale dell’isola, anche in conseguenza del progressivo aumento di diportisti e bagnanti.

In particolare, le unità navali del guardia costiera hanno effettuato oltre 40 controlli ad unità da diporto, accertando alcune violazioni amministrative.

Nello specifico, sono state elevate sanzioni per la presenza di unità sotto costa, in violazione all’ordinanza di sicurezza balneare n. 35/2020 dell’ufficio Circondariale Marittimo di Ischia.

In merito si ricorda che, per la sicurezza di diportisti e bagnanti, la fascia di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste rocciose è riservata alla balneazione e, pertanto, all’interno è vietato sia l’ancoraggio che la navigazione con unità da diporto.

Inoltre, durante i controlli, è stata accertata e sanzionata la presenza di moto d’acqua all’interno dell’area Marina Protetta. Al riguardo, fermo restando il regolamento dell’area Marina Protetta Regno di Nettuno che ne vieta l’utilizzo in tutte le zone dell’area marina stessa, si ricorda che la disciplina di utilizzo delle moto d’acqua, fuori dalla AMP, è contenuta nell’ordinanza n. 41/2017 dell’ufficio Circondariale Marittimo di Ischia.

Infine si ricorda a tutti i diportisti che nella fascia costiera entro mille metri dalle spiagge e 500 metri dalle coste rocciose, il limite di velocità per le unità a motore è di 10 nodi in dislocamento.

La Guardia Costiera di Ischia proseguirà nelle attività di controllo a tutela di tutti gli utenti e dell’ambiente marino e costiero, raccomandando a tutti i diportisti e bagnanti il pieno rispetto delle norme di sicurezza in mare al fine di prevenire ogni situazione di potenziale criticità.