Contro quelli là | #4WD

Quando si giocava contro quelli là si cominciava a sentire la partita con un mese d’anticipo e lo strascico del risultato durava almeno per un altro mese; si aveva paura dei soliti favoritismi arbitrali molto più di una rosa che, storicamente e fatte salve poche eccezioni, ha sempre vantato un assortimento di primissima scelta; si sperava nella prova maiuscola dei propri beniamini e, non ultima, nella dea bendata che una volta tanto si ponesse anche dalla nostra parte; ci si sentiva tutti poveri Robin Hood, perché il gusto di togliere a quei ricchi là provocava un piacere sportivo degno delle gioie più vive e delle più appassionanti scorribande piratesche.

Un po’ il Covid e l’assenza di pubblico, un po’ il clima surreale vissuto da tutti noi e non solo nell’ambito del calcio, un po’ il graduale disamore che ogni tifoso con un briciolo di obiettività sta cominciando a vivere rispetto a quei criteri di gestione “moderna” del pallone che privilegiano le esigenze di bilancio a quelle della passione, sono riusciti ad attenuare sensibilmente quelle splendide sensazioni in premessa che hanno accompagnato per lunghi anni i “malati azzurri” come chi Vi scrive. Ed è triste pensare che anche per questa innocente seppur coinvolgente patologia possa sopravvenire a mo’ di deterrente una così efficace combinazione di fattori.

La “partita delle partite” per eccellenza, per quanto mi riguarda, non perde certo il sapore della gara di cartello, non v’è dubbio. Tuttavia, essa viene ridimensionata nell’alveo di un campionato dove una serie di eventi assolutamente malcelati hanno chiarito al mondo intero che, purtroppo, gli obiettivi del tifoso sono di gran lunga diversi da quelli delle società; e anche per quegli ambienti dove vincere è sempre stata l’unica cosa che conta, oggi si è costretti ad accontentarsi di una qualità scaduta a causa delle sempre più incombenti esigenze di bilancio.

Juve-Napoli, io ci sarò! Ma quel sapore di una volta… chi t’u dà ‘cchiù?