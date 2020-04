Contro “anti” pasquetta col Drone. L’ordinanza di Caruso: “E’ vietato l’ingresso sul territorio comunale”

Comune chiuso. Il sindaco di Serrara Fontana, ha emesso una sua ordinanza rivolta “Ai proprietari di seconde case sul territorio comunale e ai residenti, in esse non domiciliati abitualmente, o che provenienti dal continente manchino da Serrara Fontana da più di 48 ore” e che impone il “DIVIETO di ingresso nel territorio del Comune di Serrara Fontana nel corso della settimana santa e fino al 13 Aprile 2020″

“In caso di violazione – continua Caruso – oltre alle sanzioni previste per la violazione delle disposizioni già vigenti, troverà integrale applicazione il regime di cui all’ordinanza n. 20 del 3 Aprile 2020 con la conseguenza che eventuali trasgressori saranno obbligati all’isolamento per 14 giorni consecutivi con assoluto divieto di allontanamento dalla propria abitazione, e saranno segnalati all’autorità giudiziaria come per legge.

Ovviamente è esclusa ogni applicabilità della misura al personale medico e sanitario in servizio presso strutture pubbliche, alle forze dell’ordine, al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva di cui all’allegato I e 2 del DPCM del 11 marzo 2020 nonché del DPCM 22 marzo 2020 come modificato dal DM 25 marzo 2020.

La presente ordinanza viene trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, a tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio dell’isola d’Ischia affinché possano mettere in atto attività di presidio e controllo degli sbarchi ai porti e alle compagnie di navigazione.

Oltre all’ordinanza, però, Caruso aggiunge anche un avviso più testuale: “aI proprietari di seconde case presenti sul territorio di Serrara Fontana ai residenti in esse non domiciliati abitualmente e comunque a chi manca dall’Isola da più di 48 ore”

E poi aggiunge: “Chiunque sta programmando di venire a trascorrere tra i boschi di Serrara Fontana pasqua e pasquetta cambi programma. In caso contrario trascorrerà pasqua e pasquetta e oltre (quarantena per 14 giorni) chiusi in casa esattamente come stiamo facendo tutti noi. Non permetteremo a nessuno di vanificare gli sforzi di tutti i cittadini. Saranno intensificati i controlli a pasqua e pasquetta e utilizzeremo anche il drone sui punti dove solitamente si trascorreva la pasquetta.“

SCARICA L’ORDINANZA