Contributo di 20mila euro “snobbato” dalle imprese serraresi! Il Comune ha dovuto restituire il Fondo

Le emergenze susseguitesi, tra pandemia e guerre, inducono a lamentare una crisi economica che attanaglia anche la nostra isola. Eppure a Serrara Fontana nessun imprenditore in possesso dei requisiti richiesti ha ritenuto di accedere ai contributi previsti dal Fondo per le iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori. Tanto che il Comune, preso atto della procedura andata “deserta”, ha dovuto ora provvedere alla restituzione delle somme che erano state assegnate, ma che non ha potuto erogare.

L’Ente alle falde dell’Epomeo era risultato beneficiario di un contributo complessivo, per le annualità 2021, 2022 e2023, pari a 72.078 euro, regolarmente accreditatogli a febbraio dello scorso anno.

Era stato quindi predisposto, approvato e pubblicato l’avviso pubblico per individuare i destinatari dei contributi da erogare, nominando rup la responsabile del I Settore Amministrativo – Suap Cristina Palma Poerio Iacono. Stabilendo l’importo massimo di 20.000 euro per ogni contributo.

Venivano anche indicate le categorie di imprese a cui erogare prioritariamente i “sostegni”: imprese costituite da meno di tre anni con compagine societaria composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età inferiore ad anni 36; imprese costituite da meno di tre anni; imprese costituite da oltre tre anni. Stabilendo che, «qualora le richieste di contributo eccedessero la disponibilità finanziaria complessiva, i relativi importi erogabili saranno proporzionalmente ridotti e ripartiti fra gli aventi diritto per priorità nell’ordine alle categorie di impresa».

Ovviamente i destinatari dovevano essere in regola con gli obblighi contributivi e retributivi e in posizione di regolarità tributaria nei confronti del Comune di Serrara Fontana.

Ebbene, dovendo concludere il procedimento, la responsabile del Suap prende ora atto che entro il termine per la presentazione delle domande, le ore 12.00 del 1 giugno 2023, non sono pervenute domande per l’accesso al contributo.

Il 19 marzo dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie è pervenuta al Comune la nota con la quale si chiedeva la restituzione delle somme non erogate ai beneficiari finali alla data del 27.02.2024. E la Poerio Iacono ha provveduto a restituire i 72.078 euro al Dipartimento per gli Affari Regionali e le autonomie.

Un vero peccato! Possibile che nessuna impresa in possesso dei requisiti fosse interessata a quei 20.000 euro? Non un importo cospicuo, ma pur sempre una somma non trascurabile, denaro “fresco” da incassare. Misteri dell’economia serrarese!