Continua l’avvenuta di Caterina Mattera nella nazionale di Basket

Il Settore Squadre Nazionali 3×3 per il raduno delle Nazionali Under 23 Maschile e Femminile in programma a Torino e del Torneo 3×3 “Big Twelve” in programma a Voiron (Francia), ha diramato le seguenti convocazioni:

Maschile: Riccardo Chinellato, Lorenzo De Zardo, Antonio Gallo,

Matteo Pollone, Michele Serpilli, Fabio Valentini. A disposizione:

Niccolò Dellosto

Femminile

Giorgia Bocola (2000, 1.79, Fe.Ba Civitanova)

Giulia Bongiorno (2000, 1.77, Basket Roma)

Anastasia Conte (2000, 1.72, Parking Graf Crema)

Beatrice Del Pero (1999, 1.78, Famila Schio)

Caterina Mattera (2000, 1,85, Giorgio Tesi Group Ponte Buggianese)

Giovanna Elena Smorto (1999, 1.78, Reyer Venezia Mestre)

A disposizione:

Isabella Olajide (2000, 1.83, Bruschi San Giovanni Valdarno)

Solo 4 atleti/e parteciperanno al torneo dal 16 al 19 giugno 2022.

Lo Staff

Allenatore: Luciano Nunzi

Preparatore Fisico: Jacopo Arrobbio (14-16 giugno)

Medico: Ennio Favara

Fisioterapista: Luigi Raia (14-16 giugno)

Team Manager: Maria Cristina Curcio

Il Programma

14 giugno

Arrivo convocati/e entro le ore 1100 c/o Rivoli Hotel, Corso Primo Levi 150, Rivoli (Torino)

Ore 12.00-13.30 Allenamento c/o PalaCollegno

Ore 17.30-20.00 Allenamento

15 giugno

Ore 9.30-12.30 Allenamento

Ore 16.30/19.30 Allenamento

16 giugno

Ore 8.30-10.30 Allenamento

Ore 13.00 Partenza in bus per Voiron

Ore 16.30 Arrivo e sistemazione presso Best Western Palladior, Voiron

Ore 20.15-21.00 Allenamento

17-18 giugno

Torneo Internazionale 3×3 “Big Twelve” presso Tremplin Sport, 18 Bd de Charavines – Voiron (Francia)

Squadre partecipanti

Maschile

Italia Open, Italia Under 23, Inghilterra, Cina (2 squadre), Francia (2 squadre), Mongolia, Nuova Zelanda, USA

Femminile

Italia Open, Italia Under 23, Canada, Cina (2 squadre), Inghilterra, Francia (2 squadre), Ungheria, Mongolia, Nuova Zelanda, Spagna, USA

19 giugno

Trasferimento in bus a Torino

Rientro presso le proprie sedi e fine raduno

Ufficio Stampa Fip