Continua la campagna elettorale di Vito Iacono, candidato regionale PSI con De Luca Presidente

Itinerante per la Campania e tra la gente, si snocciola così la campagna elettorale di Vito Iacono che continua a parlare alla gente con la volontà di approfondire le esigenze ormai evidenti non solo degli isolani, ma dei campani tutti. Scuola, sanità, lavoro e soprattutto i giovani, quegli stessi ragazzi e ragazze che meritano di avere un anno a loro completamente dedicato. Un focus necessario e doveroso sul terremoto, sullo stato di cose in cui versa Ischia e sulle prospettive per il turismo che verrà.

Tante proposte ma soprattutto tanto interesse a voler ascoltare le esigenze di quanti si recheranno nel pomeriggio di domani dalle 17.30 alle 19.30 all’azienda agricola “Il giardino mediterraneo”, dove Vito presenterà le sue iniziative per questa campagna.

Una giornata impegnativa quella che volge alle spalle del candidato, impegnato ancora adesso a Napoli per concertare la sua campagna unitamente agli altri compagni. La corsa alle regionali è aperta, Vito Iacono corre per andare ancora una volta #oltreleparole