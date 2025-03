Conte, Spalletti e il Napoli di AdL | #4WD

Antonio Conte e Luciano Spalletti si trovano oggi a vivere situazioni diametralmente opposte, accomunate però da un curioso destino: il loro passaggio per Napoli.

Fino a qualche mese fa, Antonio Conte sembrava essersi trasformato in una sorta di Cenerentola del calcio italiano. Dopo l’esperienza all’Inter, chiusa con uno scudetto e un addio burrascoso, e il periodo non indimenticabile al Tottenham, il tecnico leccese sembrava finito ai margini del grande giro delle panchine europee. Le sue richieste economiche e il suo carattere esigente lo avevano reso un nome poco appetibile per molti club. Poi è arrivato il Napoli. Aurelio De Laurentiis, dopo aver visto naufragare la stagione con Garcia e Mazzarri e, successivamente, raggiungere il decimo posto con Calzona, lo ha individuato come il profilo ideale per risollevare la squadra. Questo recente matrimonio, insieme agli ottimi risultati in stagione, ha immediatamente rilanciato l’immagine di Conte: oggi il suo nome è tornato prepotentemente in auge, tanto che si parla di lui come possibile successore del traghettatore Tudor alla Juventus, dopo l’esonero di Thiago Motta. Un clamoroso ritorno a Torino, che fino a qualche tempo fa sembrava impensabile, ma che testimonia come l’aura di Antonio Conte da quelle parti non sia mai svanita del tutto.

Dall’altro lato, Luciano Spalletti vive un momento completamente diverso. Dopo aver conquistato uno storico scudetto con il Napoli interrompendo un digiuno di trentatré anni, il tecnico di Certaldo sembrava destinato a una meritata gloria partenopea. Invece, il suo addio e la scelta apparente di prendersi un anno sabbatico gli ha consentito subito di sostituire Roberto Mancini alla guida della Nazionale italiana (piccola nota a proposito: che fine ha fatto il contenzioso di De Laurentiis con lui e la FIGC?). L’inizio del suo mandato azzurro è stato accolto con grande entusiasmo, ma il cammino si è complicato rapidamente. La qualificazione a Euro 2024 è arrivata con qualche sofferenza di troppo e l’uscita di scena in Nations League contro la Germania ha messo Spalletti sulla graticola. La sua gestione è stata tacciata di scarsa incisività e di un gioco meno spettacolare rispetto a quello mostrato a Napoli. E così, quello che fino a pochi mesi fa era considerato il condottiero del calcio italiano, oggi è già un bersaglio per media e tifosi.

Cosa accomuna Conte e Spalletti? Entrambi hanno vissuto la parabola dal trionfo al declino (o viceversa) passando per Napoli, che ormai sembra essere una sorta di snodo cruciale nel calcio italiano, così come lo fu anche per Carlo Ancelotti. Il club partenopeo, grazie a una gestione capace di scovare talenti e rivalutare allenatori, è diventato un punto di riferimento. Giocatori come Osimhen, Kvaratskhelia e Kim Min-jae, considerati scommesse, sono diventati stelle internazionali. Allo stesso modo, allenatori come Spalletti e, potenzialmente, Conte, hanno trovato (o ritrovato) la loro dimensione proprio nel capoluogo campano. Il Napoli è ormai una società che non solo compete ad alti livelli, ma che influenza anche le dinamiche delle grandi panchine italiane. Conte e Spalletti ne sono la dimostrazione vivente: il primo potrebbe tornare in auge grazie alla sua esperienza azzurra e, perché no, a qualche immancabile contrarietà con De Laurentiis; il secondo, invece, sta già pagando più caro del previsto il prezzo del suo addio. Il club azzurro, quindi, si conferma un punto di svolta per le carriere, capace di esaltare e poi, nel giro di poco tempo, ridimensionare le figure che lo attraversano. Nel bene e nel male, il Napoli è diventato una cartina di tornasole del calcio italiano moderno. Peccato che il suo presidente sembri proprio tutt’altro che intenzionato ad abituarsi a conseguire più spesso anche risultati sportivi, oltre che di bilancio…