Conte “Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza”

CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) – “Credo che oltre alla sfida della resilienza possiamo vincere anche quella della ripartenza, ed è un impegno che prendiamo davanti alle generazioni future. Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all’evento “#InsiemeperRicostruire – Proposte oltre l’emergenza” organizzato a Bologna dall’osservatorio economico e sociale Riparte l’Italia. “Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa. Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia – ha aggiunto Conte – Dobbiamo essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito di unità che ci ha contraddistinto, i sacrifici fatti, non devono essere dispersi”.

Per il premier la ripresa dell’anno scolastico “in modo ordinato, nel rispetto delle regole”, è simbolo “potremmo dire, di un’Italia che si rialza e riprende a correre”.

Conte ha quindi sottolineato che “l’innovazione dovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa. L’Italia del boom economico trovò nell’autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado di unire il Paese e favorirne la crescita. Oggi acceleriamo sul fronte dell’autostrada del nostro futuro, un’infrastruttura digitale unica in banda ultralarga, capace di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempo perduto”.

(ITALPRESS).