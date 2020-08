Conte “L’Inter deve meritarsi la semifinale, attenti al Bayer”

DUSSELDORF (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Sono molto bravi nelle ripartenze, servirà grande attenzione. Hanno giocatori veloci e bravi nell’uno contro uno, a campo aperto sanno far male. Dovremo prepararci per evitare dei contropiedi letali”. Antonio Conte individua le caratteristiche del Bayer Leverkusen, domani avversario dell’Inter nei quarti di finale di Europa League. I nerazzurri hanno eliminato negli ottavi il Getafe vincendo 2-0, mentre i tedeschi hanno superato i Rangers di Glasgow: “La compattezza sarà fondamentale, dovremo cercare di fare la partita che abbiamo preparato – ha detto Conte ai microfoni di Sky Sport -. Queste partite vengono decise dai dettagli. Mi aspetto che il lavoro venga fuori. Non ci sono favoriti in questa fase della competizione. Dobbiamo dimostrare di meritare di arrivare in semifinale. Stiamo facendo un percorso che ci sta dando delle grosse soddisfazioni. Pirlo allenatore della Juventus? Un grande in bocca al lupo e auguri ad Andrea”.

(ITALPRESS).