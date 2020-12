Conte “La Manovra sarà fortemente espansiva”

ROMA (ITALPRESS) – “La manovra economica del 2021 sarà fortemente espansiva, una riduzione più rapida del deficit di bilancio in questa fase, rischierebbe di compromettere la ripresa,

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al “Rome Investment Forum 2020”. “E’ fondamentale tornare ad assicurare al nostro paese una mobilità sociale – ha aggiunto -, impedire che nascano nuove e più profonde diseguaglianze. La riforma fiscale, a partire da quella dell’Irpef dovrà garantire maggiore equità, la riforma della pubblica amministrazione avrà come obiettivo di rendere l’amministrazione pubblica efficiente, a servizio di cittadini e imprese”.

“Nel 2020 dopo le due ondate della pandemia la sfida che abbiamo di fronte non è più soltanto quella, pur prioritaria, di liberare le potenzialità inespresse del nostro paese, in questa nuova fase il compito che ci attende è duplice – ha sottolineato Conte -: nel presente dobbiamo serrare i ranghi per vincere il nemico invisibile che è fra noi, ed è una battaglia che richiede un forte spirito di unità nelle nostre comunità, una leale collaborazione tra tutti i livelli istituzionali degli stati una solida cooperazione internazionale, per abbattere il virus e pianificare la distribuzione dei vaccini, ci troviamo poi ad affrontare le premesse per affrontare una piena ripresa economica”.

(ITALPRESS).