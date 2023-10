Conte “La manovra ignora i problemi reali”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ una manovra che ignora i problemi reali, il caro-vita, il caro-benzina e l’impennata delle rate dei mutui”. Lo dice il leader M5s, Giuseppe Conte, in un’intervista al Corriere della Sera. “E’ proprio il coraggio che manca – aggiunge – perchè l’Italia era in corsa e questo governo ha ingranato la retromarcia. La situazione è aggravata dagli slogan con cui Meloni prende in giro gli italiani su sanità, cuneo fiscale, asili e pensioni”.

«Stanno brutalizzando le prerogative del Parlamento – aggiunge- E così, dopo la crescita zero e dopo zero euro in più ai lavoratori, abbiamo anche il Parlamento zero».

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).