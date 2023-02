Conte “Il superbonus è un investimento, dal Governo dati falsi”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto un ampio confronto con tutte le categorie interessate, tutti i protagonisti del superbonus, siamo tutti consapevoli che l’unico buco non è nel bilancio, che non esiste, ma il buco è quello generato da questo decreto, rischia di far fallire 40 mila aziende, dobbiamo assolutamente trovare una soluzione”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, al termine di un incontro con le categorie imprenditoriali e sindacati sul Superbonus.“Noi siamo sempre stati disponibili a trovare delle soluzioni nell’interesse del Paese, se questo Governo blocca questo comparto ci deve dire come pensa di poter raggiungere gli obiettivi europei – ha aggiunto -. Non ho mai detto che non è una misura che costava allo Stato, ho invitato le famiglie a partecipare a questo progetto di transizione energetica, ho detto che le famiglie potevano farlo gratis, non lo Stato, ma poi i tre miliardi di condono edilizio sono gratis o no?”. Conte accusa il governo: “Non si può permettere di dare dati falsi. Dire che l’intervento del 110% costa 2 mila euro a persona è un falso, c’è un ritorno del 70% immediato, se parli solo di una spesa non c’è logica, ma parla della spesa militare che va ad ammazzare le persone. Questo è un investimento”.

