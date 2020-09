Conte “E’ tempo di rinnovamento, serve rigenerazione dell’economia”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo nella fase più acuta di una crisi globale, economica e sanitaria. L’antico modello di economia civile ci può salvare e può diventare il fulcro ideale. Non possiamo tornare alla normalità, questo è tempo di rinnovamento. Mi piace parlare di rigenerazione dell’economia”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato in un’intervento durante il Festival Nazionale dell’Economia Civile. Il Premier ha annunciato la volontà di nuovi inserimenti in Costituzione, tra cui lo sviluppo sostenibile e la biodiversità: “Credo che la sensibilità di questo governo sia in linea con la prospettiva della Carta di Firenze. Quando leggo la Carta di Firenze vedo tanti obiettivi e profili che sono pienamente condivisi dal governo. Per la biodiversità occorre una riforma costituzionale, ci siamo impegnati a portarla avanti. Vorrei inserire in Costituzione anche il riferimento allo sviluppo sostenibile”. Sulla pandemia da Covid-19 invece è fiducioso per una nuova rinascita dal punto di vista economico: “La rigenerazione va avvertita ancor più nei momenti di crisi – ha detto Conte – Questa pandemia ha alterato le dinamiche sociali e umane. Noi dobbiamo affrontare con massimo rigore intellettuale questo momento. L’Italia esprime un movimento culturale tra i più importanti d’Europa. Anche sul piano delle idee, la tradizione italiana ha avuto un’elaborazione di pensiero centrata sulla comunità”.

