Conte e il Napoli: fine corsa o nuovo inizio? | #4WD

Il Napoli ha appena festeggiato il suo quarto Scudetto, e gran parte del merito – piaccia o no – va ad Antonio Conte. Il tecnico salentino ha saputo dare alla squadra struttura, mentalità e quel fuoco competitivo che erano mancati nella stagione post-Spalletti. Ma ora, mentre la città è ancora imbandierata d’azzurro, iniziano a rincorrersi voci sempre più insistenti del suo possibile addio e nessuna decisione ufficiale trapela, nemmeno dopo la riunione di ieri a Roma dopo l’udienza papale. E allora, da tifoso sì, ma anche da osservatore razionale, vale la pena chiedersi: conviene o no separarsi?Conte ha vinto al primo tentativo. E a Napoli, vincere non è mai scontato. Ci è riuscito portando disciplina in uno spogliatoio sfilacciato, valorizzando giocatori demotivati e creando una squadra compatta, feroce, solida, sebbene poco incline al gioco d’attacco e al cinismo di chi chiude le partite senza rischi.La sua permanenza rappresenterebbe continuità: un bene rarissimo nel calcio moderno e ancor più all’ombra del Vesuvio. Dopo anni di cambi in panchina, avere un allenatore forte, con un progetto già avviato e una rosa che lo segue, costituirebbe un vantaggio enorme.C’è anche l’aspetto caratteriale: Conte incarna la fame, la rabbia sportiva, l’ossessione per il risultato. Il Napoli ha spesso pagato cali di tensione e “pancia piena” dopo grandi imprese. Con lui alla guida, è difficile immaginare una squadra sazia o distratta. Al contrario, la sfida europea potrebbe diventare il nuovo orizzonte, specie se a sua disposizione arrivassero talenti (almeno uno per reparto) del calibro di De Bruyne.Tuttavia, Conte è un allenatore che consuma energie, interne ed esterne. Chiede tanto alla squadra, ma anche alla società. Il rapporto con De Laurentiis, sebbene sinora sia stato quasi ottimale, potrebbe diventare un punto critico. Le prime frizioni sul mercato erano già emerse nel corso del campionato appena conclusosi, specie dopo la cessione di Kvara a gennaio. Se non si trova un punto d’incontro, tra due come loro lo scontro è dietro l’angolo.Conte è anche poco incline ai percorsi lunghi. La sua carriera lo dice: lascia spesso dopo aver vinto, quasi a volersi fermare all’apice. Il timore, da tifoso, è che la sua permanenza si trasformi in una telenovela annuale, con incertezze ogni giugno e una storica, scarsa attitudine a disputare più di una competizione. E in un calcio sempre più attento alla sostenibilità, il suo budget stimato può diventare un problema strutturale e di bilancio.Un addio ora, subito dopo lo Scudetto, sarebbe comunque un trauma. Non solo simbolico, ma anche sportivo. L’ambiente tornerebbe nella necessità di ritrovare nuovi punti di riferimento e la dirigenza sarebbe costretta all’ennesimo reboot.D’altra parte, una scelta del genere smentirebbe le sue stesse buone intenzioni sul far sì che Napoli non sia più una piazza di passaggio, ma sarebbe però coerente con il “modo Conte”: chiudere da vincente, senza rischiare di veder sfilacciarsi il gruppo o incrinarsi il rapporto con la piazza. Ma lasciare ora significherebbe rinunciare a un ciclo. A un’idea di Napoli vincente non per caso, ma per struttura.Da tifoso, non mi accontento più di una vittoria sporadica. Dopo aver toccato il tetto d’Italia per la seconda volta in due anni, vorrei tanto che il Napoli diventasse una realtà stabile al vertice. E per farlo, serve un timoniere deciso, con visione e autorevolezza.

Conte può essere quest’uomo, se – e solo se – società e tecnico remeranno dalla stessa parte. In caso contrario, meglio chiudere con gratitudine e lucidità, piuttosto che consumare una relazione fino allo scontro.Ma dentro di me, a differenza di una settimana fa, mi sto convincendo che se dovesse restare, proseguendo così, il divertimento sarebbe appena cominciato.