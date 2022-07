ROMA (ITALPRESS) – “Alla Camera dove è possibile il voto disgiunto abbiamo espresso ovviamente la fiducia, ma al momento del voto finale non abbiamo partecipato al voto. Domani al Senato non è possibile esercitare il voto disgiunto, quindi con le medesime lineari coerenti motivazione domani non parteciperemo al voto”. Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte all’assemblea congiunta dei parlamentari M5s.

