Conte “chiude“ l’Italia. Arcuri commissario con ampi poteri d’acquisto

Erano state annunciate e sono arrivate le misure draconiane attese per combattere l’emergenza corona virus e contenere almeno negli intenti il contagio. Limitare il numero dei vettori in circolo vuol dire limitare l’ascesa dei contagi. La pandemia è realtà. Conte annunci a misure strette ma non tantissimo e la nomina di un nuovo commissario made INVITALIA da affiancare al capo della protezione civile Borrelli, un commissario con ampi poteri d’acquisto in materia sanitaria. Il governatore della Campania De Luca plaude.

Coronavirus, Conte annuncia il blocco totale o qusai dell’Italia

Per l’emergenza Coronavirus, il premier Conte annuncia: “Chiusura di tutte le attività commerciali a esclusione di farmacie e alimentari. Presto un commissario straordinario“. Una stretta significativa delle misure per contenere il Coronavirus, ma non strettissima. Stando cose le cose, restano aperti i servizi di pubblica utilità, le edicole, tabacchi, i negozi di generi alimentari naturalmente, le imprese – con attività sospesa o limitata in base a un accordo raggiunto con Confindustria Lombardia – e i trasporti pubblici che restano su strada. Aperti benzinai, artigiani, idraulici e meccanici. Chiuderebbero i centri commerciali, i negozi, bar, pub, ristoranti, sospesi i servizi di mensa sia nelle strutture pubbliche che private. È garantito il funzionamento dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi.

Aziende aperte con protocolli che evitino il contagio. Saranno chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili, le industrie potranno continuare con protocolli che evitino il contagio, con turni, ferie anticipate e altro. Dobbiamo limitare spostamenti per lavoro, salute o necessità. Tanti già detto

«Incentivare smart working e ferie». «Per le attività produttive va incentivato il più possibile il lavoro agile, incentivate le ferie e i permessi», annuncia il premier.

«Non fare corse per acquistare cibo». «Non è necessario fare nessuna corsa per acquistare il cibo: i negozi di alimentari restano aperti», dice Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.

« Al primo posto c’è la salute degli italiani», annuncia il premier, dicendo poi che «Domenico Arcuri sarà il nuovo commissario delegato, con ampi poteri di deroga e lavorerà per rafforzare la distribuzione» di strumenti sanitari. «Potrà impiantare nuovi stabilimenti e si raccorderà con il commissario all’emergenza Angelo Borrelli», cosi almeno ha annunciato Giuseppe Conte a Palazzo Chigi dall’ormai consueto e quasi inquietante messaggio serale del decreto quotidiano anticontagio .

Le nuove misure contro il Coronavirus annunciate dal premier Giuseppe Conte saranno in vigore fino al 25 marzo. «Effetti in due settimane». «Per avere un riscontro effettivo» di queste misure «dovremo attendere un paio di settimane», annuncia il premier Giuseppe Conte.

De Luca: Necessarie e condivisibili le misure. Bene la nomina di Arcuri

Immediata la risposta del Presidente Vincenzo De Luca che cosi ha dichiarato:

“Necessarie e condivisibili le misure adottate dal Governo. Necessario e decisivo il senso di responsabilità di ogni cittadino italiano. Due osservazioni. Decreti e ordinanze sono efficaci se c’è chi le fa rispettare rigorosamente al di là del senso di responsabilità di ogni singolo cittadino. E’ assolutamente necessario un impegno straordinario chiaro ed esplicito, di tutte le Forze dell’Ordine e anche delle Forze Armate per garantire che concretamente le decisioni siano rispettate e per sanzionare concretamente i contravventori. La Campania ha una diversa posizione riguardo le consegne domiciliari, che possono essere strumenti di diffusione del contagio. Nessuna mezza misura. I casi dei singoli cittadini devono essere affrontati dai servizi sociali e dai piani sociali di zona. Bene la nomina di Arcuri. La centralizzazione e l’accelerazione nelle forniture mediche è indispensabile”.