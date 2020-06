Contagio zero per il Comune d’Ischia

Il Comune d’Ischia ha raggiunto oggi il livello di contagi zero. Una buona notizia che fa tirare un sospiro di sollievo all’intera comunità. «Possiamo metterci alle spalle la brutta fase dell’emergenza e riavviarci alla normalità senza, però, abbassare la guardia. Lo zero – dichiara il Sindaco Enzo Ferrandino – è un numero che va conservato con un comportamento virtuoso da parte di tutti. Continuiamo a rispettare il distanziamento di sicurezza e usiamo la mascherina all’interno di posti chiusi, lo dobbiamo per un senso di responsabilità verso se stessi e soprattutto verso gli altri. Un traguardo importante quello raggiunto grazie a chi ha rispettato le regole e le dure precauzioni messe in atto per il contenimento dei contagi»