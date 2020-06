Contagio ZERO. Dopo 90 giorni, sull’isola d’Ischia, finalmente, nessun cittadino contagiato. Sono tutti guariti

Ida Trofa | Dopo 90 giorni Sant’Antonio porta buone nuove e guarigioni all’isola d’Ischia. Tutto era cominciato con l’incubo di Santa Patrizia, se volessimo, ad esempio, usare i Santi a testimonianza di questo lunghissimo incubo chiamato Coronavirus. Un incubo che non ha religioni né eroi oltre le vittime.

Ischia è libera dal Covid 19. L’ultima guarigione dichiarata ieri a Serrara Fontana. Almeno quello rilevato dai tamponi ufficiali ASL.

13 marzo-13 giugno finalmente è finita veramente. Almeno è finita la conta. Almeno i nostri decisori istituzionali la smetteranno con questi numeri a caso, questi dati diffusi quando e se conveniva.

Ci sono voluti 90 giorni per tornare a sorridere, a sperare, ad urlare ce l’abbiamo fatta!

Era il 10 marzo, quando l’OMS dichiarava la pandemia mondiale. Il 13 marzo Ischia faceva i conti con il suo primo caso teutonico. Il primo ischitano positivo al Coronavirus. Un giovane viaggiatore di Barano di rientro ad Ischia dopo un lungo tour per il mondo. Il 3 marzo era partita, invece, la paura con il caso temuto di un turista bresciano in vacanza a Forio con una folta comitiva di conterranei. Da quel giorno ha avuto inizio il nostro calvario fatto di mancanze istituzionali, verità nascoste ed omissioni. Tre mesi dopo, possiamo dire basta con la paura e la numerazione progressiva dei casi di infezione. Ora è tempo di concentrarsi sulla crisi economica che rischia di portarci al suicidio, non assistito, per fame e disperazione.

L’Italia, la Campania, Ischia emergono da un lockdown nocivo e poco foriero di buone prospettive. Tutti a casa, nessuna certezza, ospedali e RSA al collasso, morti, disperazione, impotenza di fronte a un nemico invisibile, ma tanto feroce e potenzialmente letale. Senza cure e lontano da un vaccino efficace.

Ischia, fin da subito, ha provato a reagire alla sua maniera. Educata, composta, rispettosa dei dettami governativi e molto altro ancora. Anche Ischia ha provato a cantare dai balconi, a darsi forza con le lenzuola arcobaleno scrivendo ed urlando in silenzio: “Andrà tutto bene“. Tutto nella speranza di uscire dall’incubo, di riprendersi in mano la propria vita. Le giornate in questa estenuante quarantena sono state scandite dai bollettini della protezione Civile, dai numeri del commissario per l’emergenza sanitaria, il cittadino onorario di Casamicciola Terme, Angelo Borrelli e dell’Unità di crisi della Regione. Ovviamente la tombola virale data in pasto ad popolo di telespettatori spaventato prima di abbandonati al DCPM della notte. Un testo imprecisato di normine a caso che il premier Giuseppe Conte non ci ha risparmiato per tante, troppe settimane. Erano i giorni in cui lo stesso parlamento italiano veniva esautorato da ogni sua funzione. Sono stati giorni terribili da regime di Polizia dominato dalla paura del contagio e della morte, dalla comunicazione di Stato che hanno provato a farci il lavaggio del cervello tra realtà e realtà artefatta.

In strada, il silenzio, vigeva il coprifuoco, ci si spostava con il cane e le buste della spesa, muniti di autocertificazioni sempre nuove. Imparavamo a convivere con la mascherina ed i guanti, mentre agognavamo le pinne e gli occhiali per il primo tuffo liberatorio in mare, proiettai verso un estate che sembrava non giungere mai.

Negozi, scuole, uffici, cinema tutto era chiuso, tra smart working e lezioni on line.

Niente Pasqua, niente partite di calcio. Unica via di fuga riscoprire la famiglia, la convivenza, il divano, la tv, la lettura e l’arte antica della cucina, il pane ed i dolci fatti in casa, le pastiere, le colombe, il tortano e le uova tinte. Ci si sfogava impastando quintali di pane e torte, dall’istruzione, alla vita quotidiana, passando per la politica, si studiava da casa. Congelati nel limbo della paura, la stessa che si percepiva nel distanziamento sociale.

Mesi difficili rincorrendo una speranza. Mesi difficili attendendo quel contagio zero che da ieri è realtà! Ischia non presenta ufficialmente più casi di COVID-19. Al di fuori della ufficialità istituzionale non c’è altro.

La guerra non è finita né vinta, il virus, lo sappiamo, è ancora lì in agguato, silente, pronto a tornare. E’ un passo significativo, un risultato gratificante, che ci premia dei sacrifici fatti per questi 90 lunghissimi e interminabili giorni.

Un giorno che ci permette di guardare oltre cancellando tutte le ansie e la disperazione. Restano i morti, restano i focolai, resta la necessità di batterci per una sanità degna, un ospedale Anna Rizzoli migliore e attrezzato. Ci resta l’obbligo di combattere e lottare affinché la nostra comunità finalmente conti al tavolo della “policy“. Questi mesi ci sono serviti a capire che non abbiamo voce in capitolo quando si tratta di scrivere la storia del’Italia che conta.

Un pensiero alle vittime silenziose di una strage che non ha fatto sconti

Il pensiero va alle 9 vittime innocenti di questa strage. Al Notaio- diacono morto il 31 marzo nella rianimazione Covid del Rizzoli mentre tutta la sua famiglia lottava con la malattia ed il contagio sperando di riabbracciare l’uomo di casa, la roccia ed il pilastro indistruttibile. Un fato crudele ha voluto, purtroppo, che fosse la prima vittima ischitana del Covid-19. Il pensiero va ai nonnini di Villa Mercede, falcidiati dal male e dal pressappochismo di chi doveva e non è intervenuto, strappati dalle loro vite senza neppure il conforto dell’ultimo saluto, morti in solitudine mentre negli occhi lo sconforto scolpiva il dramma della tragedia di non sapere perché! Un pensiero alle vittime silenziose di un disastro sanitario e sociale che non ha fatto sconti.

Ci lasciamo alle spalle tre mesi difficili

Ci lasciamo alle spalle il razzismo veicolato dall’infezione virale, la lotta costante con il nord e il turismo vettore di un’infezione mai provata, ci lasciamo alle spalle il focolaio di Barano, la vicenda della messa incriminata di San Giovan Giuseppe della Croce ad Ischia Ponte, la guerra tra Giuannone e Don Carlo in pieno stile Peppone e Don Camillo, il caso del Rione di Sopra a Casamicciola Terme con la sua campagna massiva di test rapidi e la minaccia che la Marina venisse dichiarata Zona Rossa e, infine, diciamo addio al cluster di Villa Mercede. Un focolaio partito da lontano, giunto dagli errori di valutazione dell’Ospedale La Schiana di Pozzuoli per piombare sulla RSA di Piazza Cavonera Grande e il PO Anna Rizzoli. Un colpo durissimo a svelarne tutti i limiti e la fragilità. Un colpo che con un caso solo e la diffusione massima ha fatto di Serrara Fontana il comune più colpito dalla pandemia con il 38% dei contagi isolani.

Il 17 maggio la svolta ed Ischia si scopre parte del mondo

Il 17 maggio viene dimesso il primo paziente COV-SARS 2 dal reparto Med-COV del Rizzoli, un giovane di Ischia, fervido credente ed assiduo frequentatore degli ambienti clericali. Il 17 maggio Ischia, al Rizzoli di Lacco Ameno, registra le ultime due vittime donne, ben due, di questa strage silenziosa. Sul calendario delle ricorrenze era Santa Restituta. Il 18 maggio muore Francesco Mattera, arzillo 100ario di Serrara Fontana, ospite della Residenza per anziani locale, è deceduto presso il nosocomio di via Fundera. Tutto il mondo lotta ed Ischia si scopre il mondo nel mentre sperimenta il farmaco antiartrite Tocilizumab di Paolo Ascierto e la plasma-terapia del medico di Mantova, Giuseppe De Donno. Farmaci e trattamenti usati nell’unico ospedale isolano che hanno salvato tante vite e che hanno portato via dalla terapia intensiva e dall’infezione, il medico anestesista ischitano in servizio al Loreto Mare colpito in maniera brutale dal Virus.

Il 13 giugno l’ultima guarigione

Ieri, 13 giugno, il sindaco di Serrara Fontana Rosario Caruso annuncia l’ultima guarigione. Ischia è fuori dal tunnel tracciato dall’ASL NA2 Nord dalla unità di Crisi regionale ed i suoi tamponi di laboratorio all’Ospedale Cotugno di Napoli.

E’ stato tutto un susseguirsi di contagi zero nei sei comuni isolani. Ha cominciato Barano che, con 15 casi ed il 15% dei contagi complessivi, ha chiuso con il virus agli inizi di maggio. A seguire Casamicciola Terme che, con 6 contagi ed il 6% dei casi, è stato il comune meno colpito nonostante tutto ed ha dichiarato il COVID Free il 25 maggio scorso dalla pagina facebook del Sindaco Giovan Battista Castagna. Il 31 maggio è toccata a Lacco Ameno liberarsi dai casi, dopo aver registrato 8 contagi attestandosi all’8% della torta. Lacco Ameno non ha più contagi dopo aver sperimentato gli effetti del virus e degli errori con ben due casi di “falsi positivi“ o, forse, sarebbe meglio dire: tamponi sbagliati a carico di un medico della Guardia Medica e di una Guardia Giurata del Rizzoli. Questo per non parlare delle dimissioni dal Rizzoli contro il parere sanitario e senza alla certificazione di avvenuta guarigione. Ma di questo ne parleremmo ancora.

Forio, invece, che aveva registrato i primi contagi, ha detto stop al virus nei giorni a cavallo con la fine di maggio e gli inizi di giugno, con un primo cittadino Francesco Del Deo che ha saputo tenere i toni bassi a Forio, salvo dichiararsi intenzionato, a scatenare la guerra all’ASL NA2 Nord per la vicenda Villa Mercede a Serrara Fontana. Il comune turrita aveva raggiunto quota 8 contagi, a dispetto dell’estensione territoriale e l’alta densità di popolazione che gli è valsa solo l’8% dei contagi ufficiali. Il 10 giugno Ischia, secondo comune più colpito dal virus sull’isola verde, ha dichiarato la guarigione dell’ultimo concittadino contagiato. Il comune con velleità di città aveva raggiunto quota 25% dei contagi. Il 13 giugno è toccato a Serrara Fontana chiudere la partita e dichiarare Ischia a contagio zero. Su 98 casi totali accertati, sono stati 89 i guariti e 9 i decessi.

Un passo alla volta, il tanto sperato doppio zero è arrivato. Dall’inizio dell’epidemia, circa 3 mesi fa, per la prima volta ieri siamo arrivato a zero malati covid e zero contagi. Ieri è stato un giorno importantissimo ad annunciarlo il sindaco di Serrara Fontana Rosario Caruso dalla sua pagine FB: “In occasione della festività di S. Antonio posso annunciare a tutti voi che la comunità di Serrara Fontana è libera dal Covid. Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione di Serrara Fontana, maggioranza e opposizione, i tantissimi concittadini che hanno rispettato le regole dimostrando un forte senso civico e un grande spirito di sacrificio e responsabilità. Ringraziamo meno i pochi concittadini indisciplinati che hanno reso tutto più difficile.Il grazie più grande è per tutti i sanitari che hanno lottato in prima linea. Ripartiamo da oggi (ieri per chi legge NDR) con più tranquillità ma continuiamo ad essere responsabili.Si può ripartire, riprendere le normali abitudini ma continuiamo ad usare poche e semplici precauzioni affinché il Covid resti solo un brutto ricordo“.