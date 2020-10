Contagio Scolastico. Negativi i tamponi di Ibsen e Mattei

Il contagio dalle isole del golfo di Napoli ha destato più che qualche preoccupazione con il bollettino ufficiale di lunedi 19 ottobre. La curva dei positivi continua a salire in una corsa frenetica verso l’alto. Seguendo i numeri, quelli dati dalla struttura di missione regionale, il Covid-19 sulle isole di Ischia e Procida segna un altro record raggiungendo il picco di ben 12 contagi.

Altro dato da record dall’inizio dell’epidemia. Ci sono 5 casi a Casamicciola Terme, 2 a Ischia, 2 a Forio, 1 a Barano, 1 a Lacco Ameno ed 1 a Procida e tutti soggetti di età diversa.

Risultati confortanti invece per gli esiti dei tamponi al Comprensivo “E. Ibsen” e all’I.T.C.G. “E. Mattei” di Casamicciola: i tamponi eseguiti agli allievi tracciati sono tutti negativi. Positive, ma asintomatiche, invece le due insegnanti dell’Ibsen al centro del contagio “0“. Entrambe pendolari, viaggiavano insieme in auto per raggiungere i punti di imbarco.

Al Mattei invece ad avviare la profilassi e l’indagine epidemiologica, il contagio emerso ad un contatto stretto di uno degli alunni dell’istituto. Anche in questo caso si trattava di soggetti asintomatici.

Vicende emblematiche di come il contagio legato a soggetti asintomatici con l’assunzione di tutte le precauzioni con l’impegno dei dispositivi di protezione individuale e l’igiene minima, possano limitare l’aggressività del virus e la sua facilità di trasmissione.