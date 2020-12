Contagio sanitario. Il contagio arriva anche in “Rianimazione”, un altro paziente negativo diventa positivo

Ida Trofa | All’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno ormai si naviga a vista. Non solo si infettano i medici, i primari e si monopolizzano i medici per andare a lavorare nell’area Covid, un’area che sulla carta doveva essere un appoggio in attesa di trasferimento del paziente in ospedale apposito, ma si accorpano i reparti e si mette a repentaglio la salubrità dell’unico ospedale isolano con la promiscuità tra ambienti e l’interrelazione tra spazi che, invece, dovrebbero essere “covid free”. Anzi c’è molto di più.

Dopo il focolaio esploso in chirurgia con primario, medici, infermieri, operatori e pazienti contagiati, in queste ore è emersa anche la positività, addirittura, di un paziente ricoverato in Rianimazione negli spazi lasciati liberi per chi ne ha necessità pur non avendo contratto il coronavirus. Capita, infatti, di essere malati oltre il Coronavirus, oltre la Pandemia, di essere vittima di infarto o di ictus. A questo, va poi aggiunto, che in alcuni casi si ha la necessità clinica di tenere i pazienti in terapia intensiva dopo un intervento particolarmente complicato. Ieri l’emersione del contagio in uno dei reparti che, invece, sarebbe dovuto essere sterile. Anche in questo, come negli altri reparti lacchesi, il contagio dei due medici è stato accertato dai tamponi effettuati settimanalmente dalla ASL Napoli 2.

Screening a tappeto su tutto il personale e gli ospiti del Rizzoli. Tra giovedì e venerdì tocca alle ditte esterne

Ed è qui che si inseriscono le vicende Covid, il cluster legato alla chirurgia dell’ospedale Rizzoli di Ischia e sono risultati positivi con il primario anche medici, infermieri, oss e pazienti. L’azienda sanitaria ha disposto un monitoraggio straordinario del personale in servizio al Rizzoli e la sanificazione della sala operatoria. Ma siamo certi che questo non basta. Il presidio appare come una bomba virulenta pronta ad esplodere. E la santificazione massiva e complessiva degli spazi, se non la chiusura sarebbe dovuto essere il minimo provvedimento da assumere. Mentre ieri, invece, è proseguita per tutta la mattinata la campagna di tamponi a medici, infermieri, oss e alcuni pazienti. Solo tra giovedì e venerdì è prevista, invece, la campagna di tamponi per le ditte esterne operanti presso l’ospedale.

Per il direttore generale dell’ASL NA 2 nord, Antonio D’Amore “la situazione è attualmente sotto controllo e nelle prossime ore avremo i risultati dei test di tutti i dipendenti e quindi un quadro più chiaro della vicenda. Non esiste al momento rischio di focolaio al Rizzoli”.

La Rianimazione del PO Anna Rizzoli non è più covid free

La Rianimazione e la Chirurgia di via Fundera dovevano essere pulite! Covid-free per pazienti che non hanno il covid, eppure non è stato così e dopo i pazienti operati in chirurgia, anche un paziente della Rianimazione è risultato positivo al covid. Era stato operato e poi ricoverato in Rianimazione? Era già positivo? E’ diventato positivo in un reparto che doveva essere sterile? C’è preoccupazione tra il personale, i pazienti e i familiari: le regole sono saltate e ogni equilibrio rischia di saltare?

La Rianimazione mista, ovvero sia per positivi sia per negativi, in una struttura di piccole dimensioni come il Rizzoli fa alzare il livello di guardia e mette tutti su chi va là e La situazione rischia di sfuggire di mano, o forse, lo è già.

Sarebbe bastata una programmazione migliore per evitare ogni tipo di contaminazione? Sarebbe stato meglio puntare direttamente ai trasferimenti in strutture specifiche?.

A tutto questo si aggiunge il nodo del personale. Tra caenze croniche, esenzioni al servito covid e camici bianchi infettati, le professionalità del Rizzoli sono decimate e le unità ridotte all’osso.

Potenziali brutte notizie dalla RSA Villa Mercede

Potenziali, brutte notizie, sono giunte ieri anche dalla RSA Villa Mercede. In serata un anziano ospite della struttura è stato trasferito al Rizzoli. Ufficialmente per patologie diverse dal Coronavirus e problemi vari. In ogni caso l’anziano è stato sottoposto a tampone e se ne attende l’esito.

Tampone negativo per De Siano

a Lacco Ameno si registra la negatività al tampone del senatore Domenico De Siano che lo ha annunciato così: “Sono finalmente risultato negativo al tampone. Siate sempre responsabili e abbiate cura delle persone che vi stanno attorno”

