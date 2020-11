Contagio Don Angelo, vada in isolamento chi ha avuto contatti da giovedì a domenica

L'INVITO: NON FATE TAMPONI PRIVATI. RESTATE IN ISOLAMENTO E ATTENDETE INFORMAZIONI

Con un nuovo post il sindaco di Serrara Fontana, aggiorna circa il contagio del parroco della chiesa Santa Maria del Carmine di Serrara.

“Chiunque ha avuto contatti con Don Angelo da giovedì a domenica deve segnalare il proprio nominativo ad uno dei seguenti numeri

ASL 08118840505

Vigili urbani 0819048831

Nel post della Diocesi che ho condiviso è stato indicato un numero di un cittadino, familiare di Don Angelo. Le segnalazioni vanno fatte all’ASL o ai vigili Urbani.

Molti mi stanno dicendo di voler far fare subito il tampone privatamente. Non è il caso poiché da quanto stanno ripetendo i medici da mesi farlo subito non ha senso poiché la malattia potrebbe non essersi sviluppata.

BISOGNA ATTENDERE QUALCHE GIORNO. ORA BISOGNA SEGNALARSI E OSSERVARE L’ISOLAMENTO! Vi aggiorno appena ho novità in merito.