Contagio da Covid. Lacco Ameno, dopo il giallo sulla residenza, la conferma del “primo“ caso

Ufficializzato anche dalle autorità. Arriva il primo caso di positività per la cittadina di Lacco Ameno. E’ donna il primo caso di contagio al COVID-19 all’ombra del Fungo. La positività della signora era stata rilevata dal Cotugno di Napoli lo scorso 8 aprile. Un problema sull’accertamento dell’anagrafica della paziente aveva ritardato, poi, l’attribuzione del caso in base al comune di residenza. Lacco Ameno appunto. Ci sono voluti tre giorni per chiarire il dilemma alle autorità coinvolte. Oggi la conferma ufficiale ai canali istituzionali dell’ente lacchese diretto dalla Commissaria Simonetta Caracaterra.

La donna, dichiarata positiva al virus mercoledì 8 aprile, è attualmente ricoverata presso l’Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno e si tratta di una paziente anziana già affetta da patologie pregresse.

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei giorni scorsi attraverso le nostre pagine, la donna, residente al Fango nel comune di Lacco Ameno, prima di oggi pomeriggio, era stata indicata dalla Task Force Regionale per il contrasto alla Pandemia“ come residente nel comune di Ischia. Una confusione non nuova. Non è, infatti, la prima volta che accade che nella conta dei casi positivi e non è la prima volta che accade tra le vicende di attribuzione dei residenti di Lacco Ameno. Si tratta della seconda volta in pochi giorni che si confonde lo stato di residenza nelle comunicazioni ufficiali. In entrambi i casi si è trattato di pazienti ricoverati in ospedale.