Contagio a La Schiana. Figliolia piega l’ASL: “Se l’Asl non saprà trovare una soluzione gliela forniremo noi”

All’Ospedale “La Schiana” di Pozzuoli, il nostro punto di riferimento sanitario e dove hanno sede alcune delle direzioni dei reparti dell’Ospedale Rizzoli è al centro di un pericoloso focolaio infettivo di Covid-19. In seguito ad un’errata procedura di ricovero, ad oggi, ci sono due reparti chiusi, 25 sanitari e 2 pazienti positivi al Coronavirus.

In virtù di tutto ciò, è stato vietato “l’accesso a familiari dei pazienti e persone non autorizzate, stop temporaneo ai ricoveri e al trasferimento da 118 per consentire la sanificazione radicale dell’ospedale a partire dai reparti di Medicina e Chirurgia, tamponi per tutti gli operatori e i pazienti dell’ospedale, garanzia della fornitura di dispositivi di protezione individuale per tutti gli operatori sanitari e tavolo permanente per scambiarsi informazioni e dati in modo costante e trasparente” E’ questa la vittoria dei sindaci dell’area flegrea, Vincenzo Figliolia (Pozzuoli), Josi Gerardo Della Ragione (Bacoli), Antonio Sabino (Quarto) e Giuseppe Pugliese (Monte di Procida) che hanno messo, alle strette, la dirigenza della nostra ASL.

«Valuterò con gli avvocati del Comune – scrive un arrabbiato Figliolia -, già contattati, se ci sono gli estremi per intraprendere azioni legali, per omissioni o abusi, in quanto nessuno ha pensato di avvertirmi, nonostante io sia sindaco della città dove è ubicato il Santa Maria delle Grazie e dunque la massima autorità sanitaria del territorio. Ed in quanto tale ho il diritto di conoscere quanto accade per poter adempiere al dovere di informare i propri concittadini, i pazienti e i loro familiari, che in queste ore mi stanno contattando per sapere cosa sia accaduto” Secondo le disposizioni, si continuerà ad assicurare l’accettazione di pronto soccorso ai pazienti che accederanno con mezzi propri, in base alle procedure di prassi; continuerà il trasporto da altri ospedali della Asl per pazienti neurochirurgici previo teleconsulto e per i pazienti cardiologici che necessitano di interventi non differibili ed urgenti e non collocabili presso altre strutture sanitarie; ci sarà il blocco dei ricoveri programmati e degli interventi non urgenti; le attività operatorie, per i degenti già ricoverati, potranno essere eseguite solo per pazienti covid negativi.

Per i pazienti dimessi dal 31 marzo 2020 (quindi anche molti ischitani e come la storia che vi raccontiamo a in altra parte del giornale) sarà attivata sorveglianza sanitaria di concerto con l’epidemiologia ed effettuazione di tampone. Se Ischia piange Pozzuoli non ride. Ma quel che emerge e che ci interessa di più sono le critiche di Figliolia. Il sindaco di Pozzuoli, infatti, è andato su tutte le furie contro la direzione dell’ASL perché non era stato avvisato. Allora è proprio un vizio? D’Amore non ci informa dei dati ischitani e, allo stesso modo, non informa il sindaco di Pozzuoli? Gravissimo.

L’unica differenza è che Figliolia lo ha piegato e ha avuto quello che voleva in 24 ore. A Ischia, invece, non gli fanno neanche la richiesta. Aspettano la telefonata del tampone singolo. Uno alla volta. Di volta in volta. Come se conoscere tutti i dati non sia un nostro diritto e non sia un modo per tranquillizzare la popolazione.

Ma ogni popolo ha i leader che si merita. Noi abbiamo Enzo Ferrandino e gli altri.