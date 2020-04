Contagiati in Italia 93.187 positivi. In Campania i positivi sono 3.148. Ischia conta 37 positivi. L’ultimo caso nel comune di Ischia

Contagiati in Italia 93.187 positivi. In Campania i positivi sono 3.148. Ischia conta 37 positivi

Rallentano i contagi da coronavirus in Italia: secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile, l’aumento dei casi positivi è in flessione rispetto alla tendenza registrata nei giorni scorsi. Questo è quanto si evince dal bollettino sulla situazione Coronavirus in Italia del 6 aprile 2020. Ad Ischia dopo i 7 casi nel weekend delle Palme, si attendono con ansia spasmodica gli esito degli altri tamponi eseguiti sulla popolazione mentre parte, tra mote perplessità, la campagna dei test rapidi.

Ad Ischia Siamo a 37. Sono 37 i casi confermati dei contagi registrati ufficialmente (tra guariti e deceduti) alle 22,00 di ieri, quando si attendevano le rielaborazioni dell’ultima ora. L’ultimo caso è stato ufficializzato come l’aggiornamento della sessione serale per un cittadino residente nel comune di Ischia. L’iter sulla filiera del contagio riparte.

In Regione. 3.148 Positivi. È di 3.148 il numero di positivi.Questo il bilancio dell’emergenza coronavirus in Campania aggiornato alle 22.00 di lunedì 6 aprile. Quando andiamo in stampa non c’è ancora l’ultimo aggiornamento. L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

– Ospedale Cotugno di Napoli: 287 tamponi di cui 35 positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: 113 tamponi di cui 7 positivi;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: 102 tamponi, di cui 2 positivi;

– ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: 20 tamponi, di cui 1 positivo;

– Ospedale Moscati di Avellino: 49 tamponi di cui 1 positivo;

– Ospedale San Paolo di Napoli: 77 tamponi di cui 27 positivi;

– Azienda Universitaria Federico II: 66 tamponi di cui 1 positivo;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: 387 tamponi di cui 6 positivi;

– Ospedale San Pio di Benevento 61 tamponi di cui 5 positivi;

– Ospedale di Eboli: 91 tamponi di cui 5 positivi.

Positivi di ieri: 90

Tamponi di ieri: 1253

Totale complessivo positivi Campania: 3.148

Totale complessivo tamponi Campania: 25.779

Coronavirus, bollettino Italia: guariti in aumento, 1.022 più di ieri: 16.523 morti ma il contagio rallenta

I positivi del 6 aprile sono infatti 93.187, 1.941 più di domenica, mentre lo stesso dato relativamente ai due giorni precedenti aveva fatto registrare 2.972 nuovi casi. Per quanto riguarda i decessi, ha fatto sapere il commissario Angelo Borrelli, i morti sono 636 più di domenica e raggiungono quota 16.523, mentre un altro dato positivo è quello dei guariti, ben 1.022 più di domenica, che toccano quota 22.837. Continuano a calare le terapie intensive 79 ricoveri in meno: 3.898. Il numero totale di casi dall’inizio dell’epidemia è 132.547.“Ho firmato ieri sera un’ordinanza di Protezione civile che istituisce un Fondo per provvidenze destinate ai familiari dei sanitari deceduti, alimentato dalla famiglia Della Valle“, ha spiegato Borrelli.