Consolidato 2022, prova da bilancio per Giosi Ferrandino e Antonio Carotenuto

In questo doppio consiglio comunale, uno il 6 e uno il 9 – almeno in prima convocazione – Casamicciola approva e porta a casa due punti molto importanti: la commissione per il paesaggio e il bilancio consolidato del 2022. Un bilancio che arriva dopo un lungo ragionare e, soprattutto, dopo che il civico consesso esprimerà le proprie determinazioni in merito alle partecipate. Un primo e un secondo tempo che va seguito con attenzione.

Giovedì 9 novembre alle ore 20.00 (in seconda convocazione per venerdì 10 novembre 2023 alle ore 10:00), si torna in consiglio per un’altra seduta. Una nuova convocazione per l’Approvazione verbali seduta precedente e, soprattutto, per l’Esame ed approvazione bilancio consolidato per l’esercizio 2022 che porterà alla prova del 9 anche l’assessore dedicato, l’avvocato Antonio Carotenuto. Questo punto, ovviamente, dipende dalle determinazioni che il civico consesso avrà preso nella seduta precedente. Anche se il bilancio consolidato è relativo all’esercizio 2022, ciò non toglie che nelle determinazioni assunte per le partecipate (i cui bilanci non erano stati approvati dal Comune) ci potrà essere qualche collegamento importante con quando si andrà ad approvare.

Il civico consesso, poi, dovrà prendere atto dei seguenti punti all’ordine del giorno del tutto tecnici e di scarso valore politico. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), TUEL, derivante da PPT Tribunale Civile di Napoli – Sez. Dist. di Ischia – RGE 14363/2021 – Ediltorre Srl c/ Balga Srl + Comune di Casamicciola Terme. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), TUEL, derivante da PPT Tribunale Civile di Napoli – Sez. Dist. di Ischia – RGE 10936/2017 – Triade Srl c/ Comune di Casamicciola Terme + Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera e), TUEL – Comune di Casamicciola Terme – Go Go Viaggi Srl.

E per la Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 19/09/2023, avente ad oggetto variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell’art. 175, comma 4, TUEL; Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 26/09/2023, avente ad oggetto variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell’art. 175, comma 4, TUEL; Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 12/10/2023, avente ad oggetto variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell’art. 175, comma 4, TUEL.