Consiglio in salsa lacchese.Seduta illegittima. L’opposizione tuona“La salvaguardia degli equilibri di bilancio impone la sessione ordinaria“

Questo consiglio no s’ha da fare nè in “remoto“ nè mai! Cosi l’opposizione consiliare di Lacco Ameno torna a tuonare contro la convocazione del consiglio comunale fissato in modalità telematica per questa sera. Due atti, fortissimi, all’indirizzo del sindaco e del segretario comunale ed uno all’indirizzo del prefetto per Ettna tre di bloccare i lavoro della seduta. Per Aniello Silvio & Co la convocazione è illegittima ed il sindaco Pascale dovrebbe saperlo.

In una nota protocollat a poche ore fa agli atti del municipio ed inviata aSua Eccellenza Sig. Prefetto di Napoli” oltre che al sindaco e al segretario comunale i consiglieri comunali di Sempre per Lacco Ameno, rilevano vizi. E forzature nelle procedure. Nello specifico si legge nel documento: “in merito all’avviso di convocazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2020 alle ore 18:30, prot.n. 0012012/2020 del 26.11.2020, notificata agli scriventi consiglieri nel pomeriggio del dì 26 novembre 2020, il gruppo consiliare Sempre per Lacco Ameno chiede che il presidente del Consiglio legga all’apertura della seduta consiliare la dichiarazione di illegittimità da noi sollevata e che la stessa venga messa agli atti, come motivazione della assenza“.

Gli esponenti della minoranza dopo aver rilevato in una precedente nota la convinzione che la convocazione in remoto del consesso fosse un evidente pretesto per evitare il confronto ed il dibattito con un nuovo strale evidenziano senza mezzi termini come “Il sindaco Pascale dovrebbe sapere che la seduta di questa sera è illegittima in quanto la convocazione del consiglio in sessione straordinaria non si applica per la approvazione di bilanci annuali e pluriennali, per le variazioni, per il rendiconto di gestione e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio nonché per l’assestamento di bilancio, in cui necessita la sessione ordinaria.Ancora, il sindaco, consigliere da più legislature, inoltre, dovrebbe conoscere che l’art 125 comma 3 e 4 del Testo Unico del 1915 conservato in vigore ai sensi dell’articolo 273 comma 6 del TU.E.L. 267/ 2000 disciplina che “l’avviso per le sessioni ordinarie, con l’elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima”.

Pertanto, scrivono i delatori di Giacomo Pascale “il sindaco ha commesso due grossolani errori che rendono la convocazione del Consiglio illegittima: innanzitutto perché la variazione al bilancio di previsione va effettuata in seduta ordinaria e non straordinaria; inoltre, il termine di convocazione della seduta di cinquegiorni prima di quello stabilito non è stato rispettato.Ai fini del computo dei suddetti cinque giorni, secondo quanto disposto dalle normative suddette e da costante ed univoca giurisprudenza, non possono essere conteggiati né il giorno iniziale dell’avviso di convocazione (dies a quo) nè quello finale dell’adunanza (dies ad quem), l’avviso di convocazione debba essere consegnato , a seconda che si tratti di seduta ordinaria, straordinaria o urgente, rispettivamente almeno cinque o tre giorni liberi o 24 ore prima del giorno fissato per l’adunanza del consiglio. In questi dato c’è giudizio unanime della giurisprudenza molto più rigida a riguardo, richiede per la aratoria la presenza di tutti i consiglieri senza che abbiano sollevato obiezioni. Non è il nostro caso“.

Insomma un atto di denuncia grave, che potrebbe avere esiti pesanti sulla trattazione degli argomenti e la approvazione di importanti documenti contabili in scadenza .

“ È aberrante che l’amministrazione Pascale, ignorando leggi, statuti e regolamenti, per un argomento così importante come l’equilibrio di bilancio (articolo.193 del 2000) che impegna l’esercizio in corso e i due successivi, conceda all’opposizione un solo giorno libero per consultare la documentazione, per valutare la congruenza delle proposte, presentare eventuali emendamenti, impedendo in tal modo di svolgere correttamente il mandato dei consiglieri comunali. Quindi, non intendiamo partecipare a una seduta di consiglio comunale illegittima. Questa è l’ennesima dimostrazione, da parte dell’Amministrazione Pascale, Di un modus operandi in osservante anche delle basilari e scontate norme in materia che certificano ancora una volta una grammatica incapacità gestionale “.