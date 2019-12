Consiglio comunale per il bilancio, Enzo mostra i “muscoletti”

Il presidente del consiglio comunale di Ischia Ottorino Mattera, ha preso atto della richiesta di convocazione del prossimo consiglio comunale di Ischia, firmato da nove consiglieri comunali di maggioranza e si è dimostrato un signore.

Non è più quell’Ottorino Mattera che, nel maggio 2018, per inseguire le necessità di Enzo Ferrandino, convocava il consiglio comunale con il messo notificatore o teneva nascosta la diffida prefettizia. E’ un Ottorino Mattera pacato e serio che, invece, applica la norma e non mette i bastoni tra le ruote ad un’amministrazione che, invece, nel passato aveva dato dimostrazione di ben altri comportamenti.

Per approvare il bilancio consolidato dell’Ente che, facciamo finta di non sapere sarebbe dovuto già approvato dalla fine del mese di settembre. Ma questa è l’amministrazione di Ischia, quella che spreca 385 mila dei soldi pubblici per gestire il servizio dei rifiuti e che ci troveremo, in più, nel bilancio che i consiglieri comunali approveranno.

Ma per evitare di slittare le date e di trovarsi in difficoltà, Enzo Ferrandino, pensando che siano tutti come lui o come i suoi amici e affini, ha messo in atto una strategia “contro” il presidente del consiglio comunale.

Una inutile mossa politica che lascia il tempo che trova e che dimostra solo quanto sia debole questa maggioranza composta da politici che stanno dimostrando tutto il meglio di loro stessi, dando il peggio del peggio.

Il consiglio comunale di Ischia si terrà il 23 dicembre alle 19 in prima convocazione e alle 10.00 della Vigilia in seconda convocazione. C’è poco da dire o da aggiungere. Questo è il legname…