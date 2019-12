Consiglio comunale d’antivigilia di Capodanno a Casamicciola

Consiglio di fine anno per il Comune di Casamicciola Terme nell’insolita sede dell’istituto tecnico statale Enrico Mattei in via principessa Margherita 25. La convocazione per lunedì 30 dicembre 2019 alle ore 13:00 in prima convocazione ed in seconda convocazione per martedì 31 dicembre alle ore 13:00 per la trattazione di bene nove argomenti. Si parte con la ratifica della delibera di giunta comunale numero 170 del 29 novembre 2019 sulla variazione del bilancio di previsione 2019- 2021. Al secondo la ratifica della delibera di giunta comunale numero 137 del 15 ottobre 2019 per la presa d’atto di contributi e finanziamenti e la conseguente variazione di bilancio. Al terzo la ratifica della delibera di giunta comunale numero 156 del 7 novembre 2019 sulla variazione di bilancio, al punto quattro la ratifica alla variazione del bilancio approvato con delibera di giunta comunale numero 145 del 25 ottobre. A seguire il quinto argomento con il Riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio e la regolarizzazione contabile di alcune assegnazioni. Al sesto l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2020/ 2024 con la approvazione dello schema di convenzione e direttive in merito all’espletamento della gara. Al punto sette la razionalizzazione periodica delle partecipazioni articolo 20 del Decreto legislativo del 19 agosto 2016 numero 175 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100 ricognizione partecipazione possedute attuazione piano con risultati conseguiti. Prima dell’immancabile trattazione delle questioni legate al sisma, al punto otto c’e l’acquisizione dell’immobile ex osservatorio geodinamico a titolo non oneroso dall’agenzia del demanio, programma di valorizzazione dell’immobile ai sensi dell’articolo 5 comma 5 del decreto legislativo numero 85 del 28 maggio 2010 con l’approvazione dell’accordo di valorizzazione ed allegato programma di valorizzazione ex articolo 112, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,numero 42 in conclusione al punto 9 c’è la richiesta al parlamento italiano di uniformare le norme riguardanti il sisma del 21 agosto 2017 con le norme vigenti per gli altri terremoti avvenuti in Italia. La convocazione a firma del presidente del consiglio comunale