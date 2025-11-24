Consiglio comunale ad alta tensione, il 27 novembre “nuovo” lo scontro post elettorale

Altro che seduta ordinaria. Quella convocata per giovedì 27 novembre alle 18, nella sala consiliare “Avv. Vincenzo Mazzella”, ha già il sapore della battaglia politica annunciata. L’ordine del giorno è lungo, denso, e soprattutto pieno di argomenti che negli ultimi mesi hanno fatto accumulare nervi, tensioni e veleni mai davvero smaltiti.

Si parte dal bilancio, con la variazione 2025-2027. Un passaggio tecnico solo sulla carta, perché dietro i numeri si nascondono scelte politiche, priorità discutibili, spostamenti di risorse che inevitabilmente finiranno nel mirino della minoranza. E quando si tocca il bilancio, a Forio, il scontro non è mai solo contabile.

Segue la questione rifiuti e la suddivisione dell’ATO Napoli 2 in sub-ambiti distrettuali. Qui la polemica è già scritta: autonomia, gestione, costi, ricadute sul servizio e sui cittadini. L’isola continua a pagare le scelte imposte da fuori o almeno questa è la lettura che una parte dell’aula è pronta a rilanciare con forza.

Poi c’è il blocco delle ratifiche di delibere di giunta sui lavori di somma urgenza per frane, fognature, versanti da mettere in sicurezza, materiale da rimuovere. Un elenco che racconta più di mille proclami la fragilità del territorio. Ed è proprio su questo che il Consiglio rischia di spaccarsi: da un lato chi rivendica gli interventi fatti, dall’altro chi insiste su ritardi, carenze, prevenzione mai davvero decollata.

I riconoscimenti dei debiti fuori bilancio, legati a sentenze e contenziosi con cittadini, sono un altro punto caldo. Perché ogni debito riconosciuto non è solo una pratica amministrativa, ma una ferita sulle casse comunali e una domanda politica inevasa: com’è possibile che si continui a pagare errori, contenziosi, soccombenze senza che nessuno si assuma una responsabilità concreta.

Ma il vero nodo politico arriva con le proposte del consigliere Vito Iacono. Qui lo scontro è praticamente inevitabile. Dalla richiesta di audizione del Commissario straordinario per la ricostruzione, con domande pesanti su delocalizzazioni, sfollati, gestione del personale, controllo dei fondi, fino al piano di prevenzione dei rischi e alla manutenzione ordinaria, Iacono mette il dito dove fa più male. E lo fa chiedendo trasparenza su un processo che per molti cittadini resta ancora avvolto nella nebbia.

Ancora più sensibile la proposta di chiedere alla Regione Campania la gratuità dei trasporti per malati oncologici e cittadini con gravi disabilità costretti a spostarsi sulla terraferma per curarsi. Tema delicatissimo, umano prima ancora che politico, sul quale ogni posizione contraria rischia di trasformarsi in un boomerang istituzionale.

Non meno esplosive le richieste di revoca di alcune delibere di giunta, dall’incarico per la tutela dell’immagine degli amministratori, fino alla gestione delle strisce blu e delle aree di sosta a pagamento. Argomenti che toccano nervi scoperti: consenso, percezione pubblica, tasche dei cittadini.

E poi la scuola, l’edilizia scolastica, la sicurezza sismica, la proposta di una commissione speciale e di una consulta per il diritto allo studio. Anche qui, terreno minato, perché ogni ritardo, ogni promessa mancata, ogni spiegazione incompleta rischia di diventare benzina sul fuoco.

A Forio non sarà una seduta qualsiasi. Sarà un confronto duro, probabilmente ruvido, forse anche scomposto. Perché quando sul tavolo ci sono ricostruzione, soldi pubblici, sanità, scuole e gestione del territorio, la politica smette di essere una facciata e diventa scontro vero. E a giudicare dall’ordine del giorno, le micce sono già tutte accese.