Consiglio comunale a suon di interrogazioni. Lacco Ameno archivia cosi la prima seduta in remoto. Pascale approva, la minoranza diserta e grida all’illegittimità

Seduta in piattaforma per il consiglio comunale di Lacco Ameno. Un consiglio vissuto sul filo delle interrogazioni consiliari prima e del voto in scioltezza poi, con la sola maggioranza in collegamento. Poco meno di un’ora per affidare alla storia anche il primo consiglio comunale su piattaforma digitale con il solo sindaco e la segretaria comunale Dello Iacono, ad essere in collegamento dalla sala consiliare di Piazza Santa Restituta. E pensare che l’oppositore aveva denunciato l’assenza di dispositivi adatti”. Ai tempi del Pascale 2.0, con il primo ballottaggio della storia, si registra anche questo. Appunto…si registra in remoto.

I consiglieri d’opposizione guidato da Aniello Silvio disertano la seduta svoltasi in via telematica ritenendola illegittima e, come era prevedibile, il sindaco può tirare dritto con la sua maggioranza approvando, con la forza dei numeri e delle manine alzate davanti alle webcam tutti i punti all’ordine del giorno.

Non sono servite le due interrogazioni in rapida sequenza e la mezza risposta del primo cittadino a fermare i lavori. L’assenza dell’opposizione ha fatto si che l’odg venisse approvato, ovviamente , all’unanimità. A partire dagli equilibri di bilancio. In sintesi era questo il fattore cruciale: approvare il bilancio.

L’assenza, dei consiglieri di minoranza, era cosa nota dopo le due note con richiesta di risposta scritta prodotte dagli uomini di “Sempre per Lacco Ameno“ in un solo pomeriggio a seguire una prima nota depositata pochi giorni fa, ad evidenziare la mancanza di fondamento normativo nella convocazione che prevedeva voti su materie contabili e bilanci per i quali non è prevista la convocazione in via straordinaria.

Pascale ha risposto con un laconico “ci atteniamo al regolamento“. Silvio& Co ha replicato evidenziando che “i regolamenti non superano la legge “ e che dunque la seduta era e reta illegittima, preannunciando un esposto e l’invio di tutta la documentazione alla corte dei conti.

La prima nota dell’opposizione a contestare il mancato incontro dei consiglieri in presenza.Con la seconda nota, più articolata, e fondata sui termi del TUEL e della normativa in materia di Enti Pubblici, l’opposizione chiedeva di dichiarare come illegittima la convocazione in seduta straordinaria del consiglio in quanto essa “non si applica per la approvazione di bilanci annuali e pluriennali, per le variazioni, per il rendiconto di gestione e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio nonché per l’assestamento di bilancio, in cui necessita la sessione ordinaria”. Ciò unitamente alla contestazione riguardava la tempestività della convocazione, in quanto il termine di cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione non sarebbe stato rispettato.

Il sindaco ha risposto, con regolamento comunale e statuto alla mano, affermando l’inconsistenza delle affermazioni di illegittimità, e di conseguenza considerando come “ingiustificate” le assenze dei consiglieri di opposizione. La minoranza ha replicato che la legge parla chiaro e che non esistono regolamenti comunali che tengano quando si tratta di approvare bilanci.

Per di più non è stata la segretaria Dello Iacono a rispondere lasciando più di un dubbio sulla correttezza della questione che riveste un carattere puramente tecnico. Quasi di lana caprina. Fatto sta che il consesso del Fungo ha approvato ed archiviato tutti i debiti furiò bilancio in trattazione con Domenico Barbieri a relazionare brevemente in merito. L’approvazione è stata ovviamente all’unanimità, così come unanime è stata la votazione sull’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al d. lgs. n. 118/2011, con la presa d’atto della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato 2019, facoltà concessa ai piccoli comuni.Stessa sorte di approvazione per i debiti fuori bilancio, derivanti da tre sentenze esecutive, gli altri nei confronti della società “Nettuno – Lavori Subacquei s.a.s.”, della società “Federico Trasporti s.r.l. ”, della società “Fido & Felix s.r.l.”, della società “Fantasy Tours s.r.l.”, e infine nei confronti del dottor Giuseppe Monti.

In chiusura si è esaminato quanto afferrabile all’Ambito N13 con la “presa d’atto coordinamento istituzionale seduta del 06.11.2020. Regione Campania, D.G.R. n. 504 del 02/08/2018, d.g.r. n. 897 del 28/12/2018, decreto n. 481 del 16/07/2020. Approvazione prima annualità piano di zona triennale in applicazione del IV piano sociale regionale 2019 – 2021, piano di attuazione locale (Pal) per la programmazione delle risorse della quota servizi del fondo povertà annualità 2019. Approvazione schema accordo di programma per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso la gestione associata delle funzioni amministrative e dei servizi sociali e socio-sanitari”. Si chiude cosi almeno formalmente la partita tra maggioranza e opposizione con l’immancabile minaccia del ricorso ai tribunali.