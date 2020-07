Consiglio comunale a Serrara, Caruso: “Un minuto di silenzio alle vittime del Covid”

Rosario Caruso* – Consiglio comunale 30. 07.2020 Ho ritenuto opportuno dedicare un minuto di silenzio alle vittime del Covid. Era doveroso ringraziare anche gli amministratori, di maggioranza e di minoranza, che hanno collaborato nel periodo di emergenza. Può essere considerato un buon esempio di come si possono superare divergenze e divisioni. Oltre agli amministratori ho ringraziato volontari e dipendenti comunali.

Ho annunciato che tutti i volontari nel prossimo consiglio comunale verranno ringraziati e verrà loro consegnato un attestato quale segno di riconoscenza. Ricordo che durante i mesi duri di chiusura diversi volontari hanno aderito all’invito a dedicare un pó del loro tempo agli altri. Abbiamo approvato il rendiconto confermando quello dell’anno 2019 in particolare un avanzo libero di oltre 600 mila euro derivante anche dagli introiti della gestione del porto di S. Angelo.

Abbiamo deliberato il posticipo del pagamento dell’Imu al 15 settembre senza sanzioni ed interessi e posticipato il pagamento della Tari (fine agosto-aprile 2021). Abbiamo approvato il regolamento per la vendita dei beni mobili ed immobili del patrimonio comunale.

In ultimo ma è stato per me l’annuncio più bello, dopo il minuto di silenzio ed i ringraziamenti, ho annunciato l’inizio dei lavori nel plesso della primaria di Fontana.

Un motivo di orgoglio. Anche questo plesso verrà adeguato sismicamente. Verranno sistemati gli spazi esterni. I bagni saranno ricostruiti e dotati di dispenser automatici per il lavaggio e asciugatura mani.

Gli infissi saranno sostituiti, l’impianto di riscaldamento sarà rifatto ex novo, verrà installato un pannello solare per la produzione di acqua calda. Dopo i pannelli fotovoltaici, continuiamo con i lavori di efficientamento energetico nell’ottica della sostenibilità ambientale. Verrà montata una pedana mobile per l’accesso dei diversamente abili e il plesso sarà dotato di due banchi per bambini speciali.

Un intervento che attendevamo da decenni. È in corso la procedura per l’avvio della gara per i lavori alla sede di Succhivo. Anche il plesso di Succhivo sarà adeguato sismicamente e verrà migliorato lo spazio esterno

* Sindaco di Serrara Fontana