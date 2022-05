Consiglio Comunale. A Lacco Ameno non c’è due senza tre!

Non c’è due senza tre. Il presidente del Consiglio comunale di Lacco Ameno, Dante De Luise, sentirò il sindaco Giacomo Pascale (convoca, integra e riconvoca) rivede per la terza volta in due settimane la convocazione del consiglio comunale. Dopo la prima chiama, l’integrazione al’ODG e ieri la revisione con la dimidazione dei punti riguardanti il bilancio ed il conto economico.

Revisore dei conti indisponibile a rendere il parere previsto sugli atti contabili dell’ente. La motivazione ufficiale spinge ancora a procrastinare il voto del pubblico consesso sull’importante documento amministrativo. Sospesa, si fa per dire, attese le fibrillazioni lacchesi, l’a approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024 e contestualmente del bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.

Ecco l’ultimo canovaccio, a 9 punti, in discussione l’11 maggio in prima convocazione alle ore 14,15 ed in seconda convocazione il 13 dello stesso mese alla stessa ora: deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 14.2.2022 con “Adozione dello schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023, del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2022 (art.21 del d.lgs. n.50/2016), come modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 6.4.2022 – Approvazione; a seguire l’ approvazione verifica quantità e qualità di aree edificabili destinate alla residenza e alle attività produttive, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 14.2.2022; ancora la approvazione piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari e relative linee guida, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 14.2.2022; poi l’ approvazione piano triennale delle consulenze ed incarichi di studi e ricerche per il triennio 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 14.2.2022; al quinto punto la conferma delle aliquote della nuova IMU da applicare per l’anno 2022; al sesto l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2022 e presa d’atto del PEF pluriennale 2022-2025; sul finale il 7°punto l’Approvazione Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; in coda la Commissione locale per il paesaggio. Nomina componenti; in chiusura il riconoscimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.