Consiglio comunale a Forio, Dup e bilancio da approvare. Ma Vito Iacono “alza” la voce

Il Consiglio comunale di Forio è convocato per lunedì 18 marzo alle ore 17.00 per la trattazione di nove punti all’ordine del giorno. Tra questi, però, si può dire che figura a malapena appena uno degli argomenti (guarda caso proprio nove) richiesti dal consigliere di opposizione Vito Iacono, e nemmeno nella forma sollecitata. Il rappresentante della minoranza proponeva in particolare la revoca delle decisioni della Giunta sulla proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive e la costituzione di una commissione consiliare d’inchiesta sulla partecipata “Marina del Raggio Verde” e sulla gestione del porto (prorogata anche da Stani Verde alla partecipata) e delle aree demaniali. Oltre che decisioni sulla gestione dei rifiuti, sui “famosi” fanghi al Casale e viaggi gratuiti su aliscafi e traghetti per pazienti oncologici e disabili. L’o.d.g. di Vito Iacono dovrà attendere… Si preannuncia dunque una seduta consiliare sicuramente interessante e dibattuta.

Questo l’ordine del giorno che il civico consesso dovrà affrontare il 18 marzo: «1. Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2024-2026. Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2022.

Affidamento in concessione delle attività di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nonché delle attività di accertamento e riscossione coattiva dell’imposta di soggiorno.

Ambito n.13 – Convenzione gestione associata servizi sociali e socio sanitari al 31.12.2O24. Delibera di CC Comune di Ischia n. 29 del 07.09.2023 di presa d’atto seduta di coordinamento istituzionale del 23.08.2023 “Regione Campania, D.G.R. n. 65 del 14.02.2023 di approvazione del V Piano sociale regionale, D.D. n. 41 del 17.04.2023. Approvazione I e II annualità piano di zona triennale 2022-2024, Piano di attuazione locale (PAL) Programmazione risorse quota servizi del fondo di povertà annualità 2072.-2923, Approvazione schema accordo di programma per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso la gestione associata delle funzioni amministrative e dei servizi sociali e socio-sanitari e regolamentari” Delibera di CC Comune di Ischia n. 47 del 05.12.2023 di presa d’ atto del 1 punto Odg verbale di coordinamento seduta del 24.01.2023. Presa d’ atto e approvazione».

Ai punti 6, 7, 8 e 9 figura il riconoscimento dei debiti fuori bilancio a seguito di sentenze della Sezione Distaccata di Ischia (per il pagamento di spese legali) e della Corte di Appello civile; per la liquidazione di competenze professionali all’avv. Brunella Baggio e infine a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Ischia.

LE RICHIESTE DI VITO IACONO

Queste invece la richiesta presentata da Vito Iacono, capogruppo Consiliare del Gruppo “Forio è tua”, al presidente del Consiglio comunale Gianni Mattera per l’inserimento di nove punti all’ordine del giorno: «La presente, nel rispetto della normativa vigente, per chiedere l’inserimento dei seguenti argomenti all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale e di valutare la possibilità di una convocazione urgente e straordinaria per favorire la discussione sugli stessi argomenti:

Delibera di indirizzo alla Giunta Municipale di revoca della delibera n. 24 del 2 febbraio 2024 avente ad oggetto: Linee di indirizzo per l’applicazione della Legge 05 agosto 2022, n.118, recante “Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive”;

Istituzione tavolo tecnico tra i comuni dell’isola d’Ischia per la redazione del piano gestione rifiuti e definizione procedure per la costituzione del soggetto gestore e/o affidamento servizio e la predisposizione degli atti di cui agli obblighi derivanti dall’attuazione della legge regionale 7 agosto 2023, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 – Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare);

Costituzione commissione consiliare di inchiesta sulla gestione dei rifiuti; Costituzione commissione consiliare d’inchiesta sulle società partecipate Marina del Raggio Verde S.R.L. e gestione del porto e delle aree demaniali. Istituzione tavolo tecnico tra il Comune di Forio e Serrara Fontana per la realizzazione del sistema di depurazione; Istituzione del Parco Naturale dell’isola d’Ischia (e/o dell’Epomeo);

Delibera di indirizzo per chiedere alla Regione Campania di inserire nelle condizioni per la definizione del piano approdi misure che garantiscano la gratuità per i malati oncologici ed i cittadini affetti da gravi forme di disabilità e costretti a recarsi in terra ferma per terapie ed attività riabilitative non praticate sull’isola d’Ischia;

Relazione del Sindaco sul piano di interventi di salvaguardia del litorale costiero ed i tempi rimozione dei fanghi in località Casale e relativa modalità di riuso; Relazione del Sindaco sul piano di spesa degli eventi natalizi.

Si resta in attesa di un riscontro urgente restando a disposizione per fornire ogni utile e necessaria informazione e documentazione per favorire il regolare svolgimento dei lavori di Consiglio Comunale sugli argomenti proposti».