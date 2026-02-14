Consiglio comunale a Barano

Il Consiglio comunale di Barano è convocato per giovedì 19 febbraio alle ore 19.30.
All’ordine del giorno figurano solo due argomenti, come riportato dal presidente arch. Alessandro Vacca nell’avviso di convocazione.
Il primo argomento riguarda l’approvazione del Regolamento sulla difesa in giudizio e riconoscimento delle spese legali ai dipendenti ed agli amministratori del Comune. Successivamente il civico consesso dovrà provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
